العناية بالبشرة على الطريقة الكورية... 4 وصفات طبيعية ونتائج مذهلة

اشتهر الكوريون ببشرتهم الخالية من العيوب، والتى تتمتع بقدر كبير من الصفاء والنقاء، والحقيقة أن أي شخص مهتم بالعناية بالبشرة سيكون على دراية تامة بالمساهمات الكورية في هذا المجال، فقد علم الكوريين العالم معنى الجلد الزجاجي، وهو اتجاه للعناية بالبشرة يكون فيه الوجه لامعًا وواضحًا لدرجة أنه يبدو مضيئًا مثل الزجاج.



والحقيقة أن الحصول على بشرة زجاجية لا يعنى سوى اتباع روتين للعناية بالبشرة يعزز وجود بشرة نقية خالية من الشوائب ومليئة بالتوهج، فقد اشتهرت كوريا بالوصفات الطبيعية التي تم اتباعها منذ عقود والتي تأتي بنتائج مذهلة.الليمون والفراولة للعناية بالبشرة

الليمون هو أحد مضادات الأكسدة التي تحتوي على فيتامين C بشكل طبيعي ومن المعروف أنه يساعد في تقليل تلف الجلد والشيخوخة المبكرة، في حين أن الفراولة مادة مضادة للالتهابات ولها خصائص مضادة للأكسدة كما تعالج حب الشباب وتحمي بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية وتساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.



طريقة الاستخدام:

اخلطي قطرتين من عصير الليمون مع 5-6 حبات فراولة مهروسة مع اللب، مع 2 ملاعق كبيرة من الزبادي الطازج.



ضعي القناع برفق على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الدافئ.



ستشعرين بانتعاش بشرتك بعد إزالة القناع.



كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



الأرز والصبار للعناية بالبشرة



يعمل دقيق الأرز كعامل مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة مما يجعله يعمل على منع شيخوخة الجلد، ويقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويعزز تفتيح البشرة، كما أنه مقشر طبيعي، بالإضافة إلى الصبار الذي نعلم جميعا فوائده بداية من ترطيب البشرة وتقليل حب الشباب وصولا إلى التخلص من الشوائب .



طريقة الاستخدام



امزجي 3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز المطحون ناعماً مع ملعقتين كبيرتين من الصبار مع الماء البارد بما يسمح بتكوين سائل رقيق.



ضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا.



اغسليه بالماء البارد، سوف تشعرين بالانتعاش، يمكنك استخدام هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



أرز مخمر للعناية بالبشرة

الأرز ليس مجرد غذاء أساسي للآسيويين في الصين وكوريا، يعتبر الأرز المخمر مكونًا رئيسيًا في الكثير من أنظمة العناية بالبشرة. يُعرف ماء الأرز بالمساعدة في تحسين تلف الجلد الناتج عن الشمس، كما أنه يزيد من الكولاجين في الجلد، مما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد على منع التجاعيد.



طريقة الاستخدام:

اغلي الأرز وصفيه ثم اجمعى الماء.



اتركيه ليبرد واحفظيه في وعاء .



يمكنك أيضًا تجاوز عملية الغليان عن طريق نقع الأرز في الماء طوال الليل والحصول على الماء في اليوم التالى.



اتركيه يتخمر لمدة 2-3 أيام ثم استخدمي ماء الأرز المخمر كضباب للوجه في الصباح بعد الاستحمام وقبل الذهاب للنوم مباشرة.

الشاي الأخضر للعناية بالبشرة

من المعروف أن فوائد الشاي الأخضر كثيرة فهو يحمي من سرطان الجلد، كما أنه يحارب الشيخوخة المبكرة ويعالج حب الشباب ويرطب البشرة، يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول وستة أنواع مختلفة من مضادات الاكسدة عالية الفعالية والتى تعالج الكثير من الأمراض الجلدية.





طريقة الاستخدام:

املئي ربع الكوب بالماء المغلى ثم قومى بنقع الشاي الأخضر.



اتركيه ليبرد تمامًا واستخدميه كشطف نهائي لوجهك بعد كل غسلة.



سوف يزيل سموم بشرتك بعد كل شطف وسيساعدك على التخلص من الشوائب.



استخدميه مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.