ممثلّة لبنانية الأكثر بحثًا على غوغل في رمضان.. من هي؟

تصدّر إسم الممثلة نادين نسيب نجيم، قائمة أكثر الأسماء بحثا عبر محرك البحث غوغل، وذلك منذ انطلاق الموسم الرمضاني وحتى اليوم، وفق ما أفاد موقع "بصراحة".وشاركت نجيم مع متابعيها صورة عبر حسابها على موقع "ستوري إنستغرام"، كشفت من خلالها تصدّر إسمها الأكثر بحثًا عبر موقع غوغل، منذ أنطلاق عرض مسلسل "عشرين عشرين" حيث تلعب دور البطولة الى جانب النجم السوري قصي خولي ويحصد العمل نجاحًا كبيرًا.