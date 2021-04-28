المرأة

نجمة شهيرة تتألق في حفل أوسكار 2021 بمجوهرات تتجاوز قيمتها 6 ملايين دولار

Lebanon 24
28-04-2021 | 08:00
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أطلت المغنية والممثلة الأميركية زيندايا خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 بمجوهرات تزن أكثر من 183 قيراطا من تصميم الشركة الإيطالية "بولغاري".

وبلغت قيمة هذه المجوهرات أكثر من 6 ملايين دولار، تضمنت بروشا وعقدا وخاتما من الألماس الأصفر، عيار 30 قيراطا، وخاتما بقطع الزمرد وأقراط من الألماس الأصفر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

zendaya at the #Oscars ;


a long thread! pic.twitter.com/yGflbQ03yE



وتم تصميم هذه المجوهرات من الألماس الأصفر من مجموعة "مانيفيسيا" الجديدة للعلامة، والتي سيتم إطلاقها لاحقا هذا الصيف.

وقال مصمم ومنسق الأزياء، لو روتش: "إن مجوهرات بولغاري تأخذ المظهر إلى مكان كامل لم نكن نتوقعه، إن المجوهرات هي نجمة المظهر، إنها تبدو رائعة وحديثة وشابة وجميلة حقا".

وأشاد روتش بإطلالة زيندايا وقال: "إنها عارضة أزياء، وبعد الكثير من الإطلالات معا، لدينا هذه الثقة التي لا نقاش فيها. نحن نحب الاستمتاع بالموضة وابتكار إطلالات يتحدث عنها الناس".

 

A post shared by Law Roach (@luxurylaw)




وأضاف: "نظرا لأن كل العيون كانت على المجوهرات والفساتين، أرادت خبيرة التجميل شيخة دالي أن تمنح الممثلة مظهرا جماليا "نظيفا ومنعشا".

وقالت دالي عن مظهر زيندايا التي تم اختيارها سفيرة للماركة العالمية "لانكوم": "كان مظهر المكياج أنيقا للغاية. كان لون الفستان جريئا كثيرا، أردنا الحفاظ على الماكياج المحايد مع الكثير من درجات اللون".

المصدر: سبوتنيك
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