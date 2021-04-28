نجمة شهيرة تتألق في حفل أوسكار 2021 بمجوهرات تتجاوز قيمتها 6 ملايين دولار

أطلت المغنية والممثلة الأميركية زيندايا خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021 بمجوهرات تزن أكثر من 183 قيراطا من تصميم الشركة الإيطالية "بولغاري".
وبلغت قيمة هذه المجوهرات أكثر من 6 ملايين دولار، تضمنت بروشا وعقدا وخاتما من الألماس الأصفر، عيار 30 قيراطا، وخاتما بقطع الزمرد وأقراط من الألماس الأصفر، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
zendaya at the #Oscars ;
— zendaya pics (@zendayasvn) April 26, 2021
وتم تصميم هذه المجوهرات من الألماس الأصفر من مجموعة "مانيفيسيا" الجديدة للعلامة، والتي سيتم إطلاقها لاحقا هذا الصيف.
وقال مصمم ومنسق الأزياء، لو روتش: "إن مجوهرات بولغاري تأخذ المظهر إلى مكان كامل لم نكن نتوقعه، إن المجوهرات هي نجمة المظهر، إنها تبدو رائعة وحديثة وشابة وجميلة حقا".
وأشاد روتش بإطلالة زيندايا وقال: "إنها عارضة أزياء، وبعد الكثير من الإطلالات معا، لدينا هذه الثقة التي لا نقاش فيها. نحن نحب الاستمتاع بالموضة وابتكار إطلالات يتحدث عنها الناس".
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A post shared by Law Roach (@luxurylaw)