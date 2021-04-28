المرأة

فنانة متهمة بسرقة زوج بلقيس!

Lebanon 24
28-04-2021 | 18:00
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تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة جمعت الفنانة المهرة البحرينية وخطيبها من دون إظهار وجه الأخير. وأشار الكثيرون إلى أنه سلطان عبد اللطيف زوج الفنانة اليمينة بلقيس. واشار هؤلاء إلى ان الأخيرة رفعت لهذا السبب قضية الخلع.

 

وهذا ما دفع المهرة إلى الخروج عن صمتها من خلال حسابها في تطبيق "سناب شات" حيث كتبت: "بلقيس أختي والبيوت أسرار ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها".

 

وأضافت رافضة التدخل في شؤونها الخاصة: "مالي دخل بغيري، طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري".

 

وتابعت رداً على متابعين: "طول ما هو بالحلال وأرجع أذكرك إن البيوت اسرار وأنا ما رح تطلعين مني منو زوجي ولا خطيبي ومالي دخل بغيري طول عمري امشي جنب الحيط ولا لي شغل بغيري أنا اتكلم عن نفسي بيتي سري".

 

يشار إلى أن المتابعين فوجئوا في وقت سابق بإعلان بلقيس عزمها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، وذلك في لقاء أُجري معها عبر الهاتف ضمن حلقة من برنامج Trending الذي يُعرض على شاشة قناة MBC4، وقالت فيه إنها رفعت قضية خلع ضده.

 

المصدر: لها
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