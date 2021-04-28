5 نصائح لتفادي الزوج العصبي في رمضان

نعاني جميعاً، نساء ورجالاً، من العصبية خلال ساعات الصيام في نهار رمضان، خاصة في الأيام الأولى، نقص الكافيين، والنيكوتين، والانقطاع لساعات عن الطعام والماء، والإرهاق المصاحب للصيام، كل هذه العوامل تؤدي لزيادة عصبية الصائم، وسرعة غضبه، ما يزيد من احتمالات المشاكل الزوجية خلال الصيام، ولكن هذا الخطر يزداد في حالة كون أحد الطرفين ذا شخصية عصبية وسريعة الانفعال، فإذا كنتِ زوجة لرجل عصبي، إليكِ 5 نصائح تساعدك على تفادي غضب وعصبية الزوج في نهار رمضان..1- الحفاظ على الهدوءمع طبيعة زوجك السريعة الانفعال، بالإضافة إلى إرهاق الصيام، عليكِ أن تتحلّي أنتِ بالهدوء والحكمة، حاولي تقبل حالة زوجك، وتفهم ظروفه تفادياً للمشاكل وتطورها.وفي حال حدوث مشكلة، لا تجادلي معه كثيراً حتى لا يتطور الأمر، تحلّي بالهدوء ولطف المعاملة، وحاولي تهدئته بكلمات رقيقة.2- اغمريه بالحبيمكنك تفادي نوبات غضب الزوج عبر المبادرة باستقبال رومانسي عند عودته من العمل، اغمريه بالحب والحنان حتى ينسى ضغوط العمل والمشاكل، ولا يجد الفرصة ليغضب.3- امنحيه الفرصة للهدوءفي حال انفعال زوجك، لا تفتحي مجالاً للنقاش، فقط انشغلي بأمر آخر لتمنحيه الفرصة للهدوء ومراجعة نفسه.ومن المهم هنا أن تنسحبي دون أن تشعريه بالإهمال، اختفي لدقائق ثم عودي إليه مرة أخرى، وتحدثي معه بلهجة رقيقة وهادئة.4- تحلّي بالابتسامةابتسامتك الرقيقة هي أولى خطوط الدفاع ضد المشاكل الزوجية، فالابتسامة والمرح وروح الدعابة، تبعد الغضب والمشاكل عن بيتك.5- امنحيه بيتاً مريحاًأنت ملكة البيت، بإمكانك جعله قطعة من الجنة، أو حلبة للصراعات والمشاكل:اهتمي بنظافة وترتيب المنزل، فالنظافة والنظام يعملان على تهدئة الأعصاب.أشعلي عود بخور، أو رشي معطر جو لأحد الروائح المهدئة مثل اللافندر.اصنعي جواً رومانسياً وهادئاً في البيت عبر الشموع الرومانسية، والموسيقى الهادئة، أو القرآن الكريم.اطلبي من أطفالك مراعاة عودة والدهم من العمل، والهدوء حتى موعد الإفطار، واللعب بعيداً عن مكان راحته.