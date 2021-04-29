رندة كعدي ترد على نادين نسيب نجيم وقصي خولي...يا عفو الله

بعد أن عبّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن محبتها الكبيرة للممثلة اللبنانية رندة كعدي، التي تشاركها في بطولة مسلسل "عشرين عشرين"، والذي يعرض حالياً في رمضان، ردت رندة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "يا حياة قلبي يا نجمة التواضع و الحرفية،ملكة الخَلق و الخُلق... نهنهتي قلبي بكلامك".كما ردت رندة على الممثل السوري قصي خولي، الذي يشارك في بطولة المسلسل أيضاً، والذي عبّر عن فخره بالتعاون معها، قائلة: "ياعفو الله شو بحبك ، مبروك على النجاح يا أمي. وشكراً لصدق المحبة".