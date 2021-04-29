المرأة

رندة كعدي ترد على نادين نسيب نجيم وقصي خولي...يا عفو الله

Lebanon 24
29-04-2021 | 06:00
A-
A+
Doc-P-817717-637552392944047346.jpg
Doc-P-817717-637552392944047346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن عبّرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن محبتها الكبيرة للممثلة اللبنانية رندة كعدي، التي تشاركها في بطولة مسلسل "عشرين عشرين"، والذي يعرض حالياً في رمضان، ردت رندة عبر صفحتها الخاصة قائلة: "يا حياة قلبي يا نجمة التواضع و الحرفية،ملكة الخَلق و الخُلق... نهنهتي قلبي بكلامك".
كما ردت رندة على الممثل السوري قصي خولي، الذي يشارك في بطولة المسلسل أيضاً، والذي عبّر عن فخره بالتعاون معها، قائلة: "ياعفو الله شو بحبك ، مبروك على النجاح يا أمي. وشكراً لصدق المحبة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
10:40 | 2021-04-29
08:00 | 2021-04-29
05:00 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website