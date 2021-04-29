المرأة

نيللي كريم تكشف أصعب موقف تعرّضت فيه للإحراج

Lebanon 24
29-04-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-817896-637553029304735902.jpg
Doc-P-817896-637553029304735902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت قناة "القاهرة والناس" برومو حلقة اليوم الخميس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، التي تستضيف فيها المخرجة إيناس الدغيدي الفنانة نيللي كريم، ونشر حساب القناة في موقع "يوتيوب" مجموعة من تصريحاتها قبل اللقاء والتي قالت فيها: "وافقت على الحضور للبرنامج بسبب إيناس الدغيدي. وأكثر موقف محرج في حياتي كان في سوريا. كنت أصوّر، وجاء شخص ليصافحني وكان مرحّباً بي جداً، وبعدها اكتشفت أنه لا يعرفني، بحيث خاطبني باسم ممثلة أخرى هي مي عز الدين".

وأضافت: "أحياناً أردّ على التعليقات السخيفة، وأخيراً كتب لي شخص "على فكرة ما بحبكيش ودمك تقيل"، وردّي كان "ميرسي قوي رمضان كريم"... كما لا أحب الممثل غير الملتزم، ومثلما لا أحب أن ينتظرني أحد، لا أحب انتظار أحد ثلاث أو أربع ساعات".

واستطردت: "أحب في نفسي أنني لا أستسلم، وأكره في نفسي أني شخص "مودي" جداً. وأصعب تجربة في حياتي مرض والدتي، "حسيت إني لوحدي وماليش ظهر، لأن اعتماد حياتي كله عليها".

وقالت نيللي: "أسوأ تعليق سمعته كان عندما قدّمت أول عمل لي، الفوازير. النقد كان قاتلاً بالنسبة إليّ، وكتب أحدهم عنواناً يقول "نسخة مشوهة من نيللي وشريهان". فأنا لا أحب إبداء الرأي في تصرفات أحد. أنا من مدرسة كل واحد حر في تصرفاته... وانتشرت شائعة تقول إنني مغرورة. أنا بطبعي خجولة، وعندما أدخل مكاناً لا أعرف أحداً فيه لا أبادر في إلقاء التحية، والبعض يرى في تصرفي هذا غروراً".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-04-29
14:00 | 2021-04-29
11:00 | 2021-04-29
10:40 | 2021-04-29
05:00 | 2021-04-29
02:00 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website