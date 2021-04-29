23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
28
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
نيللي كريم تكشف أصعب موقف تعرّضت فيه للإحراج
Lebanon 24
29-04-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت قناة "القاهرة والناس" برومو حلقة اليوم الخميس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، التي تستضيف فيها المخرجة إيناس الدغيدي الفنانة نيللي كريم، ونشر حساب القناة في موقع "يوتيوب" مجموعة من تصريحاتها قبل اللقاء والتي قالت فيها: "وافقت على الحضور للبرنامج بسبب إيناس الدغيدي. وأكثر موقف محرج في حياتي كان في سوريا. كنت أصوّر، وجاء شخص ليصافحني وكان مرحّباً بي جداً، وبعدها اكتشفت أنه لا يعرفني، بحيث خاطبني باسم ممثلة أخرى هي مي عز الدين".
وأضافت: "أحياناً أردّ على التعليقات السخيفة، وأخيراً كتب لي شخص "على فكرة ما بحبكيش ودمك تقيل"، وردّي كان "ميرسي قوي رمضان كريم"... كما لا أحب الممثل غير الملتزم، ومثلما لا أحب أن ينتظرني أحد، لا أحب انتظار أحد ثلاث أو أربع ساعات".
واستطردت: "أحب في نفسي أنني لا أستسلم، وأكره في نفسي أني شخص "مودي" جداً. وأصعب تجربة في حياتي مرض والدتي، "حسيت إني لوحدي وماليش ظهر، لأن اعتماد حياتي كله عليها".
وقالت نيللي: "أسوأ تعليق سمعته كان عندما قدّمت أول عمل لي، الفوازير. النقد كان قاتلاً بالنسبة إليّ، وكتب أحدهم عنواناً يقول "نسخة مشوهة من نيللي وشريهان". فأنا لا أحب إبداء الرأي في تصرفات أحد. أنا من مدرسة كل واحد حر في تصرفاته... وانتشرت شائعة تقول إنني مغرورة. أنا بطبعي خجولة، وعندما أدخل مكاناً لا أعرف أحداً فيه لا أبادر في إلقاء التحية، والبعض يرى في تصرفي هذا غروراً".
تابع
الأكثر قراءة
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
Lebanon 24
علماء أميركيون يحذرون من لقاح "فايزر".. هذا ما كشفوه عن تأثيراته
03:50 | 2021-04-29
29/04/2021 03:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
Lebanon 24
هل يستمر سحب الودائع بالدولار وفق سعر 3900 ليرة؟
23:30 | 2021-04-28
28/04/2021 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
Lebanon 24
هكذا علمت السلطات السعودية بشحنة الرمان المخدّر
23:29 | 2021-04-28
28/04/2021 11:29:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
Lebanon 24
بقرادوني يروي حكاية "أصدقاء عون المبعدين".. فماذا قال عن باسيل؟
03:15 | 2021-04-29
29/04/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
Lebanon 24
هل تكون التسوية على حساب الحريري؟
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2021-04-29
تدابير يجب اتخاذها عند إدمان طفلك للحاسوب
14:00 | 2021-04-29
ماء الورد يعالج إلتهابات البشرة ويكافح علامات الشيخوخة... اليك هذه الوصفات
11:00 | 2021-04-29
حالتك النفسية تتحكم في وزنك.. فهل أنت متنبهة لذلك؟
10:40 | 2021-04-29
ملكة جمال لبنان على شاطئ دبي.. إطلالة ساحرة (صور)
05:00 | 2021-04-29
تعرفوا الى "متلازمة الكوخ".. المرض الذي عانت منه بلقيس فتحي
02:00 | 2021-04-29
نادين نسيب نجيم حديث مواقع التواصل في أحدث صورة لها.. ماذا قالت؟ (صورة)
فيديو
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
Lebanon 24
"آبل" تطلق إصداراً جديداً لأنظمة "macOS" المخصصة لحواسبها
08:00 | 2021-04-29
29/04/2021 23:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
Lebanon 24
"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)
03:57 | 2021-04-29
29/04/2021 23:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
Lebanon 24
المحيط يقذف "كابوسا".. مخلوق صنف بـ"الأبشع والأقرب إلى الخيال العلمي" (فيديو وصور)
13:00 | 2021-04-28
29/04/2021 23:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact