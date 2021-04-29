ماء الورد يعالج إلتهابات البشرة ويكافح علامات الشيخوخة... اليك هذه الوصفات

يُعتبر ماء الوردمن أشهر المكونات الطبيعية الشائعة الاستخدام، حيث يتم استخدامه في الأغراض العلاجية، كما أن له العديد من الفوائد الجمالية للبشرة والجسم.

وماء الورد هو مادة سائلة مستخلصة من الورد الجوري، وهو بقايا إنتاج الزيوت العطرية للورد، حيث يستخدم هذا الماء في اضافة نكهة لبعض الأطعمة ويضاف أحياناً للمواد التجميلية.

طريقة تحضير ماء الورد



لتحضير ماء الورد بالطريقة الأسهل والأكثر شيوعاً، يمكنكِ اتباع الخطوات الآتية:إزالة بتلات من 6-8 سيقان من الورد.جمع البتلات في إناء كبير.وضع الماء في الإناء حتى يغطي البتلات، مع تجنب وضع الكثير من الماء.استخدام الحرارة المنخفضة لتسخين الإناء وفيه الورد والماء.

وضع الإناء على نار خفيفة لمدة 20-30 دقيقة.

انتظار البتلات حتى تفقد لونها وتصبح وردية باهتة أو بيضاء.

إزالة البتلات من الماء وانتظاره حتى يبرد.



تخزين ماء الورد في زجاجة أو بخاخ بعيداً عن أشعة الشمس.فوائد ماء الورد للبشرةيساعد على تهدئة تهيج الجلد: واحدة من أعظم فوائد ماء الورد للبشرة أن له خصائص قوية مضادة للالتهابات، هذه الخصائص يمكن أن تعالج أمراض والتهابات الجلد المتعددة، سواء الداخلية أو الخارجية، وقد يساعد أيضاً على تهدئة آثار الأكزيما أو الوردية.

يقلل من احمرار البشرة: استُخدم ماء الورد كمنتج جمالي من آلاف السنين، لذلك ليس من المدهش أنه يمكنه تحسين لون البشرة، ويقلل من احمرارها، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا تساعد على تقليل حب الشباب، وتساعد خصائصه المضادة للالتهابات على تقليل احمرار الجلد وتورمه.

يقلل من التجاعيد: إن ماء الورد يساعد على مكافحة آثار الشيخوخة التي تظهر على الجلد، ولهذا السبب فإنه يوجد في العديد من منتجات التجميل المقاومة لـ التجاعيد، لذلك فبالإضافة إلى فوائده في تخفيف تهيج الجلد، يساعد ماء الورد أيضاً على مكافحة علامات الشيخوخة على البشرة.

يعمل كقابض مسام للبشرة (تونر): توجد لماء الورد خصائص قابضة، مما يجعله مفيداً كـ تونر للبشرة، يمكن وضعه على البشرة النظيفة باستخدام قطعة من القطن أو رشه برفق عليها ولكن مع تجنب ملامسته للعيون، ويترك الوجه ليجف قبل وضع كريم الترطيب أو الماكياج.

حماية البشرة من التلف: المواد المضادة للأكسدة الموجودة في ماء الورد تساعد على حماية خلايا الجلد من التلف، كما يعمل ماء الورد على تثبيط الإيلاستاز، والكولاجيناز، وهما مركبان يضران بالجلد.

إزالة الماكياج: يُستخدم ماء الورد في العديد من وصفات وأقنعة العناية بالبشرة، يتم خلطه مع الزيوت المختلفة والكريمات للعناية بالبشرة بمختلف الطرق، كما يمكن استخدامه أيضاً كـ مزيل طبيعي للماكياج.