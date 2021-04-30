غداً أول أيام حزيران.. تعرفي الى عيوب مواليد هذا الشهر

يضم شهر حزيران برجين هما الجوزاء الذي تبدأ فترته من 1 حزيران إلى 20 حزيران، وبرج السرطان الذي تبدأ فترته من 21 حزيران إلى 30 حزيران، وبالطبع كلّ من البرجين يحمل بعض العيوب التي ينزعج منها من حولهم.



عيوب برج الجوزاءيُعتبر مولود برج الجوزاء من أكثر الأبراج تقلبًا ومزاجية، ويُوزّع تفكيره في العديد من المشاريع المختلفة في آنٍ واحد، كما أنَّه متسرع في اتخاذ القرارات التي غالبًا ما تكون خاطئة، إضافة إلى أنَّه يعاني من سرعة النسيان وتشتت الفكر وعاجز عن الاستقرار على حال واحد. لا يشعر مولود الجوزاء بالذنب تجاه أيّ شيء، وهذا الإهمال قد يُؤدّي به إلى التخلي عن أيّ شيءٍ وعدم الاهتمام إلى مشاعر الأشخاص الآخرين في حياته.يتصف مولود الجوزاء بالاندفاع والتهور في بعض الأحيان، ويعود ذلك لحبه للمغامرة وتجربة كلّ ما هو جديد، وقد يتصف بشخصية تحليلية تؤدي إلى تردده بشكل كبير في اتخاذ بعض القرارات، خاصةً الحاسمة والكبيرة منها. يتصف مولود الجوزاء بعدم الالتزام والقدرة على تحمل المسؤولية، ويعود ذلك إلى اندفاعه وتسرعه الذي قد يُؤدّي به إلى تجنب القيام بأيّ من الأنشطة المملة، وذلك قد يُؤثّر سلبًا على التزامه مع الأشخاص الذين يتواصلون معه.لا يتمتع مولود الجوزاء بالحسّ العالي من التنظيم والترتيب، فهو غالبًا ما يكون فوضوي ومشتت في مختلف الظروف، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالعمل، إذ قد يُؤثّر ذلك على قدرته على إتمام وتنظيم أموره على أكمل وجه.

يتصف مولود الجوزاء بالفضول الشديد الذي قد يتحول إلى أحد أنواع التطفل إذا ما زاد عن الحدّ المعقول، وقد تكون هذه الصفة من الصفات المزعجة، خاصةً للأشخاص الذين لا يحبون مشاركة أسرارهم مع الآخرين.



عيوب برج السرطان



يوصف مولود السرطان بأنّه شخص عاطفي بشكل كبير، وغير عقلاني، ويتصف بعدم قدرته على التعبير عن مشاعره وقيامه بإخفائها عن الآخرين، فقد يشعر بأنَّ قلبه مليء بالمشاعر والعواطف إلّا أنّه يخفيها فيشعر بالسوء، ويغار كثيرًا على شريك حياته ممّا يؤدي إلى حدوث النزاعات المتكررة والمزعجة لكليهما.

يُعتبر التشاؤم من أسوأ العيوب التي يتصف بها مولود السرطان، ويميل لرؤية الجوانب السلبية في أغلب نواحي حياته، ويتحدث عن النتائج قبل أن يقوم بالتجربة، ويستسلم قبل محاولة فعل شيء ما.

لا يستطيع مولود السرطان التركيز بشيءٍ معين لمدّة طويلة، وقد يراه الآخرون سعيدًا وبعد فترة وجيزة يصبح منزعجًا؛ ممّا يجعل الآخرين في حيرة من أمرهم ويجعل التعامل معه صعبًا للغاية.

يحاول مولود السرطان تجنب الفشل في أمور حياته جميعها حتّى العاطفية منها، كما أنّه يهرب أيضًا من مواجهة الآخرين، ويميل إلى الهروب من مشاكله بدلاً من حلها.

يتصف مولود السرطان بحساسيته الشديدة تجاه المواقف، ويُعطي الأمور دائمًا أكبر من حجمها، ويشعر بالقلق والتوتر، خاصةً عندما يريد اتخاذ قرار مهم.

تُعتبر إحدى الصفات السلبية لمولود السرطان شدّة تعلقه وتشبثه بالآخرين، وشعوره بالخوف والقلق الدائم من فكرة أن يفقد أحد الذين يحبهم.

تكاد تنعدم الثقة بالآخرين لدى مولود السرطان، ممّا يؤثر على علاقته بالآخرين ويُسبّب له الكثير من المشاكل، وخاصةً في علاقته العاطفية.