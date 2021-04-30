فنانة عربية تفجر مفاجأة وترفع دعوى ضد زميلها: تحرش بي وعاد ليخنقني!

في المغرب ينشغل الكثير من المتابعين بقضية الفضيحة التي فجرتها الفنانة المغربية نجاة خيرالله حين اتهمت زميلها الفنان طارق البخاري بالتحرش بها منذ مدة طويلة.

وفي هذا السياق ذكر موقع "أغادير 24" أن الفنانة رفعت دعوى ضد الممثل لافتة إلى أن جريمة تحرش شنيع مورست في حقها منذ سنوات.

ونشرت على حسابها في "فيسبوك" منشوراً جاء فيه: "باسم الله والحمد لله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… أعلم كل من يحبني ويصدقني القول ويثق بي ويساندني في محنتي، نساء ورجالاً وهيئات حقوقية، أن شكايتي وبإذن الله تعالى قد أخذت طريقها إلى القانون المغربي النزيه ليبث فيها كجريمة (تحرش) شنيعة مورست في حقي لسنين وعاد منذ ثلاثة أيام مضت ليخنقني ونحن في هذا الشهر الكريم".

وأضافت: "أشكر كل شخص يساندني من قريب أو من بعيد في قضيتي وقضية كل امرأة متحرش بها مكلومة وأطلب منكم من فضلكم الاستمرار في دعمكم لي لأنني أستمد قوتي منكم وأنا بهذه الظروف الصعبة".

وكتبت قبل هذا: "آسفة جدا لهاد الشي اللي نزلت،لأنه ليس بمستواي كإنسانة وكفنانة وأنا أفضل دائماً أن أنشر الإيجابية والأشياء الجميلة فقط. لكنني مضطرة رغم أننا في الشهر الكريم الذي يجب أن نبين فيه عن رقينا الإنساني والأخلاقي والروحاني ولا ننشر الأشياء القبيحة مثل هاته. فعلاً قد بلغ السيل الزبى لمعاناتي لسنين مع زميل أشفع له كل مرة زلاته. البارحة وكما كل ليلة مع ساعة الفجر بعث لي بكلام مسيء ولم يكثرت لإنذاراتي واستفزني لأدخل معه في مشاحنة كتابية وتسجيلية ما فيها ما يتسمع... أنشر هذا كإنذار علني لهاد السيد طارق بخاري الذي تمادى ووصل لحد مغازلتي بفجر رمضان و سب أمي. للأسف لو كان القانون ناجع في موضوع التحرش لاشتكيته لكن كنقوله عندي ذراعي المرة الجاية نوصل معاك فين بغيتي واللي ليها ليها".