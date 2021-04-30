المرأة

بعدما أصبح وزنها 100.. نجمة عالمية تخسر 50 كيلوغراما شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
30-04-2021 | 03:33
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خسرت النجمة الأميركية جيسيكا سمبسون ما يقرب من 50 كيلوغراماً من وزنها بعدما وصل إلى 100 كيلوغرام. وتحدثت عن هذا الأمر مؤخراً ونقل عنها موقع People قولها: "أردت فقد أن أشعر بالتحسن وان أتمكن من ارتداء سروالي".

 

واشار الموقع إلى أن هذه الأم، 40 عاماً، تطرقت إلى مسيرتها الصحية في لقاء أجرته معها الإعلامية هدى قطب ضمن برنامج Today.

 

ولفتت في هذا السياق إلى أنها لم تكن تعلم فعلاً كم بلغ وزنها. ونقل الموقع عن والدتها قولها إنها كانت تشعر بالخجل بسبب وزنها وإنها لم ترغب في الخروج وكانت تفضل العزلة.

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وأضاف التقرير أنها قررت بعد إنجاب طفلها الثالث في العام 2019 أن تغير هذا الواقع وهو ما تمكنت من فعله خلال 6 أشهر.

 

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وذكرت النجمة أنها اتخذت سلسلة إجراءات حيث حرصت على تناول 3 وجبات صحية متوازنة يومياً. وتابعت أنها مارست التمارين الرياضية 3 ساعات أسبوعياً.

 

 

A post shared by Jessica Simpson (@jessicasimpson)


ولفتت إلى أنها حاولت أن تؤمن لنفسها الراحة الذهنية من خلال الابتعاد عن مواقع التواصل لمدة ساعة واحدة يومياً مع الإشارة إلى أنها لم تتخل عن النوم لمدة 8 ساعات في كل ليلة.

 

المصدر: لها
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