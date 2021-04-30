مدونة الموضة باولا الست تحتفل بعيد ميلادها.. شاهدوا قالب الحلوى المميز (فيديو)

احتفلت مدونة الموضة اللبنانية باولا الستّ أو "مادوموازيل باولا" بعيد ميلادها الثلاثين.

ونشرت باولا عددا من الفيديوهات عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها وهي تدخل إلى غرفة أحد فنادق دبي حيث الغرفة مزينة ببالونات باللون الزهري والأبيض.

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وظهرت في فيديو آخر وهي تجر طاولة عليها قالب الحلوى.

واللافت ان تزيين قالب الحلوى جاء متناسقاً مع الفستان الذي ارتدته.

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A post shared by Paola El Sitt | باولا السّت (@mlle_paola)





يُذكرن ان باولا انتقلت منذ فترة للعيش في دبي.