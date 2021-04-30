لصاحبات الوجه النحيف.. تسريحات شعر 2021

يبدأ اهتمامك بجمالك باختيار التسريحة التي تمنحك المظهر المُناسب، وتتماشى مع تفاصيل وجهكِ المُميّزة ويُبرزها بشكل لافت. وتتعدّد تسريحات الشعر المُواكبة لأبرز صيحات موضة الشعر للعام 2021، والتي تُناسب الوجه النحيف بين الشعر المتوسط والقصير، على عكس تسريحات الشعر الطويل التي تُضاعف من نحافة الوجه.

وفي الآتي، أجمل موديلات تسريحات شعر تُناسب الوجه النحيف التي تُبرز جمال ملامحك، وتُساعدك في ابراج ملامح وجهك النحيف بأسلوب جذّاب والتمتّع بلوك مُختلف.

أجمل تسريحات شعر تناسب الوجه النحيف 2021

يتميّز الوجه النحيف بأنَّ منطقة الخدين تكون أقل امتلاءً، كما يتميّز بأنَّ ملامح الوجه كالأنف والشفتين والعينين تكون أكثر بروزًا، والحصول على تسريحة مناسبة للوجه النحيف قد يكون تحديًا، فأنتِ تحتاجين إلى تلك التسريحات التي تجعل شعرك يبدو أكثف، وتضيف بعض العرض إلى جانبي وجهك، ولا تُخفي ملامحك.

إليك، أجمل تسريحات شعر تُناسب الوجه النحيف 2021، لتختاري منها التسريحة التي تلفتك.

تسريحات الشعر الويفي

تُعتبر التسريحات بتمّوجات الويفي من أفضل التسريحات للوجه النحيف، فهي تمنح الوجه لمسات ساحرة وتجعله أكثر امتلاءً، بخاصّة مع ألوان الشعر الرائجة والمتنوّعة التي تُعزز من جمال شعرك. احرصي على أن تكون هذه التسريحة تتميّز بالغرّة الجانبية، لتتمتعي بلوك عصري وشبابي.

تسريحات الشعر الكيرلي

من أهم تسريحات الشعر للوجه النحيف، هي التسريحات التي تعتمد على الشعر غير المفرود، أو الشعر الكيرلي القصير؛ إذ إن خصل الشعر المتناثرة تجعل الشعر يبدو أكثف، وتمنح الوجه المزيد من الجمال وتجعله أكثر امتلاءً. فهذه التسريحة تُضفي المزيد من النعومة والأنوثة والإشراقة بأسلوب عصري وبارز لإطلالة رائعة وجذّابة.

تسريحة الباجي بوي

تتميّز هذه التسريحة بأنَّ طول الشعر يكون قصيرًا من المقدمة، مع غُرَّة قصيرة تصل إلى حاجبيك، ثم يكون شعرك أطول قليلًا من الجانبين بشكل مُتدرّج، فتُقلل من نحافة وجهك، وتجعله يبدو أعرض وأكثر امتلاءً.

تسريحات الشعر المُدرَّج القصير مع الغرة القصيرة

اختاري هذه التسريحة لجعل وجهك أكثر امتلاءً واستدارة ولتمويه عظام الفك وإعطاء وجهك مظهرًا جميلًا، فهي تجمع بين ميزة الشعر المُدرّج، وطبقات الشعر التي تُضيف بعض العرض إلى وجهك مع الغرّة القصيرة التي تُخفّف من نحافة وجهك فيبدو أعرض وأكثر امتلاءً.