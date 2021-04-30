حيل تجميل بسيطة تجعلك تبدين أصغر بـ 10 سنوات

أظهر اتجاه جديد على تيك توك أن تطبيق الكونسيلر في خط قطري من زاوية العين يمكن أن يجعل المرأة تبدو أصغر سناً بسنوات.

واستعانت خبيرة التجميل سيوبان أوكونور بالعارضة كيت وودهاوس، وهي في الخمسينيات من عمرها لتجربة حيلها التي تساعد على محاربة وإخفاء مظاهر الشيخوخة. وفي ما يلي أهم هذه الحيل، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:

تطبيق الكونسيلر

بشكل نموذجي، عند وضع الكونسيلر يتم رسم مثلثات مقلوبة تحت العينين، لكن الفيديو الذي نشرته سيوبان على تيك توك وتمت مشاهدته أكثر من 13 مليون مرة، يظهر أنه من أجل عملية شد الوجه وإخفاء التجاعيد يجب وضع الكونسيلرعلى تجاعيد الأنف وزوايا العين وزاوية الفم، بالإضافة إلى خط على طول عظم الوجنة.

هذه المناطق هي المكان الذي يبدأ فيه الجلد بالترهل، لذا يُقال إن وضع الكونسيلر فيها يعطي الوهم بعملية شد وجه صغيرة. الدمج لأعلى يرفع الوجه، ويعطي الوهم ببشرة مشدودة، ولكن تجنب الفرك أسفل عظام وجنتيك لأن ذلك سيؤدي إلى سحب الوجه لأسفل، وابحثي عن كونسيلر أفتح بدرجتين من لون بشرتك للتأكيد على تأثير النحت.

محاذاة الرموش

مثل الشعر، يمكن أن تتحول الرموش إلى اللون الرمادي لأن بصيلات الشعر تنتج كمية أقل من الميلانين مع تقدمنا في السن. استخدمي محدد الرموش المقاوم للماء في خط علوي لإضافة تحديد وتكثيف مظهر رموشك. الشكل الذي تقومين بإنشائه بنفس القدر من الأهمية ويجب أن يتبع كل شيء دائمًا مسارًا تصاعديًا لأعلى. استخدمي أداة تجعيد الرموش وركزي بشكل خاص على الزوايا الخارجية فرفع عينيك يرفع بقية وجهك.



مع تقدمنا في العمر، يمكن أن تبدو شفاهنا منتفخة وجافة بغض النظر عن مقدار البلسم الذي نستخدمه. ولإصلاح ذلك، ارسمي خطًا فوق الشفة العلوية لجعلها تبدو أكثر امتلاءً ثم استخدمي محدد شفاه أغمق ثم ضعي 3 خطوط على كلتا الشفتين، وهذا يخلق حجمًا عن طريق إضافة الظل والعمق قبل إضافة أحمر الشفاه. ويؤدي تطبيق الخطوط على الشفاه إلى إنشاء حجم عن طريق إضافة الظل والعمق.



البشرة الندية هي المفتاح لتبدين أكثر شبابًا، لذا تخلصي من البودرة المضغوطة، واستخدمي قلم تمييز على عظام الوجنتين، وعلى جانبي عظم الأنف من أجل توهج شبابي. استخدمي كريم الأساس السائل وضعيه باستخدام إسفنجة رطبة للتخلص من الزيوت والمسام الكبيرة.

صودا الخبز على الأسنان

لجعل أسنانك أكثر لمعاناً وبياضا، نظفيها بعمق باستخدام صودا الخبز، وللحصول على شعور كبير بالنظافة، رشي صودا الخبز أو مسحوق الفحم على الفرشاة، واستخدميها لتنظيف أسنانك لمدة لا تزيد عن أسبوع.



ظل لامع في زاوية العين

تقول فنانة المكياج التليفزيونية ليزا أرمسترونج إن العيون المشرقة وأحمر الشفاه هما مفتاحك لمظهر أصغر سناً، وهناك خدعة سريعة ستضخ الحياة على الفور في جفونك، وهي وضع ظل عيون لامع وخفيف على الزوايا الداخلية.

وغالباً ما يتم التركيز على إخفاء الدوائر المظلمة أسفل العين، ولكن وضع ظل تمييز في الزوايا سيجعلك تبدين أكثر إشراقاً على الفور.