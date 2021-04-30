المرأة

استعداداً للصيف.. نصائح بسيطة للعناية بالأقدام

Lebanon 24
30-04-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-818320-637554044959559780.jpg
Doc-P-818320-637554044959559780.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن الأقدام تحتاج إلى عناية خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء، وذلك كي تستعيد جمالها، ما يسمح للمرأة بارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة.

وأوضحت هوبر أنه ينبغي غسل الأقدام جيداً كل مساء، مع مراعاة تجفيفها جيداً وعدم إغفال الفراغات بين الأصابع، كي لا تنشأ تشققات في الجلد توفر البيئة الخصبة لتكاثر الفطريات.

وبعد ذلك، ينبغي تطبيق المستحضرات المخصصة للعناية بالأقدام مثل الكريم والمرهم والبلسم، والتي تعمل على ترطيب بشرة الأقدام وتمنحها ملمساً مخملياً مفعماً بالأنوثة.

وكي يحقق مستحضر العناية تأثيره المرجو، يمكن بعد تطبيقه ارتداء جورب طوال الليل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-01
08:00 | 2021-05-01
05:00 | 2021-05-01
03:30 | 2021-05-01
02:00 | 2021-05-01
23:00 | 2021-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website