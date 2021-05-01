أول ظهور لزوج يسرا في عمل فني.. وهكذا غازلته (صورة)

ظهر زوج الفنانة المصرية يسرا خالد صالح سليم معها في مشهد كضيف شرف الحلقة السابعة عشرة في مسلسل "حرب أهلية"، واعتبرت أنه قام بتهدئة الحرب الدائرة عبر أحداث المسلسل، بعدما ظهر بدور والد صديق ابنتها "تمارا" التي تؤدي دورها الفنانة "جميلة عوض".

وشاركت يسرا جزءا من حوارهما معًا في المسلسل، حين كان يغازلها قائلا: "الولد ده عمره ما دخل عليا بحاجة حلوة دلوقتي دخل بحاجتين".

لتعلق على كلامه عبر حسابها بموقع فيسبوك، قائلة: "أحلى معاكسة دي ولا إيه.. مفيش بعد كده كلام. هي الحرب إحلوت فجأة كده ليه؟".

يذكر أن هذا الظهور يعد الأول لسليم في الدراما التلفزيونية، رغم انتمائه لأسرة شهيرة فهو ابن صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة الأسبق والممثل كذلك، وشقيقه هو الفنان هشام سليم.

يشار إلى أن مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وأروى جودة، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.