المرأة

بعد 23 سنة على انتخابها ملكة جمال لبنان.. شاهدوا كيف أصبحت كليمانس أشقر (صور)

Lebanon 24
01-05-2021 | 10:30
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انتخبت كليمانس أشقر عام 1998 ملكة جمال لبنان، ومثلت بلدها في مسابقات جمالية عالمية.

 

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قدمت كليمانس العديد من البرامج على قنوات لبنانية أولها كان برنامج "أوروبا جارتنا" على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 2009 تتحدث فيه عن البلدان الأوروبية. عام 2011 منظمو  كتاب "women of Monaco" و " women of Europe" إختاروها إلى جانب 9 نساء لبنانيات ليمثلن لبنان كل واحدة في مجالها.

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إنتقلت عام 2010 لشاشة "إم تي في" لتقديم حفلة جوائز الموريكس دور. كما شاركت بتقديم عدة سهرات ومناسبات منها ملكة جمال لبنان.

 

كليمانس تملك صوتا جميلا وهي تغني باللغة الأجنبية.

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عام 2005 تزوجت من رجل الأعمال اليكو حبيب وعملت معه في مجالات عديدة كالتسويق والعقارات إضافة لمطعهما الخاص في بيروت، وهي أم لطفلين.

 

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كليمانس تتمتع بجمال أوروبي ناعم وهي لا تزال حتى اليوم رغم مرور السنوات تحتفظ بإطلالتها وبرشاقتها.

 

 

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