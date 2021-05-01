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المرأة
الى الحامل.. 5 علامات تخبرك بضرورة التوقف عن الصيام فوراً
Lebanon 24
01-05-2021
|
11:00
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تختلف الحالة الصحية للحوامل، فبعضهن يتمكن من
الصيام في شهر رمضان
، والبعض الآخر لا يستطعن الصيام حسب توجيهات الطبيب المتابع، فإذا كنتِ حاملاً، وسمح لكِ الطبيب بالصيام، عليكِ مراقبة بعض العلامات للتأكد من أن الصيام لا يؤثر سلباً على حملك.
وفي ما يلي 5 علامات خطيرة تخبركِ بضرورة التوقف عن الصيام، والإفطار على الفور.
1- نقص حركة الجنين أو توقفه عن الحركة
تبدأ الأم بالشعور بحركة الجنين في النص الثاني من الحمل، وتزداد حركة الجنين حتى الشهر السابع، ثم تتناقص تدريجياً، ولكنها لا تتوقف، وبمعرفتك معدل حركة طفلك حسب عمر الحمل، يمكنكِ معرفة إذا كان صيامك يؤثر على معدل حركته، فإذا لاحظتِ أن معدل حركة الجنين يقل أثناء الصيام، أو لاحظتِ توقف الجنين عن الحركة، عليكِ قطع الصيام والإفطار على الفور، ثم توجهي إلى طبيبك للاطمئنان على صحة طفلك.
2- نقص نبض الجنين
عند الذهاب إلى طبيبك لمتابعة صحة حملك، يقيس الطبيب معدل نبض الجنين، وفي حال نقص نبض الجنين عليكِ التوقف عن الصيام لتجنب تعرضه لمشاكل في القلب، أو توقف النبض وفقد الجنين.
3- نقص نمو الجنين
يتابع طبيبك بانتظام معدل نمو الجنين داخل رحمك، وفي حال اكتشاف نقص معدل نمو الجنين من حيث الوزن والحجم بسبب الصيام، فإنكِ بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع بالتوقف عن الصيام للحفاظ على تطور الجنين داخل رحمك.
4- نقص السائل الأمنيوسي حول الجنين
إحدى طرق الاطمئنان على صحة الجنين هي كمية السائل الأمنيوسي حول الجنين، وفي حال نقصه تكون تلك إشارة على أن الصيام يؤثر سلباً على صحة حملك، وقد يعرضك للولادة المبكرة، ما يجعل قرار التوقف عن الصيام ضروري.
5- زيادة الانقباضات
إذا شعرتِ بآلام وانقباضات في الرحم خلال ساعات الصيام، عليكِ الإفطار فوراً، ثم التوجه إلى طبيبك للاطمئنان على صحة حملك.
المصدر: نواعم
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