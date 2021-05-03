إليكِ 6 نصائح لرضاعة طبيعية ناجحة في رمضان

إذا كنتِ أماً لطفل في مرحلة الرضاعة الطبيعية، فإن صيام رمضان قد يؤثر على معدل إدرار حليب الثدي، ما يسبب بكاء رضيعك بسبب عدم شعوره بالشبع، وقد يؤثر أيضاً على نموه خلال شهر رمضان، لذا أنتِ بحاجة إلى الحفاظ على معدل إدرار حليب الثدي من أجل ضمان تغذية جيدة له. وفي ما يلي 6 نصائح تساعدك على زيادة إدرار حليب الثدي، والحافظ على رضاعة طبيعية ناجحة خلال شهر رمضان الكريم.1) من الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الأمهات خلال شهر رمضان هو تقليل عدد الرضعات خلال النهار، لكن هذا يؤثر سلباً على عملية إدرار حليب الثدي، لذا أرضعي طفلك نفس عدد الرضعات الطبيعية، لضمان تحفيز إنتاج حليب الثدي بنفس المعدل.2) تناولي ما لا يقل عن 3 ليترات أو ما يوازي 12 كوباً من المياه خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور، ويمكنكِ تناول المشروبات الرمضانية التي تساعدك في الحصول على كمية المياه الكافية مثل الخشاف والتمر والخروب والكركديه.3) تناولي الشوربة والحساء يومياً على الإفطار، فالشوربة والحساء يمدان جسدكِ بالسوائل، علاوة على تزويدكِ بالفيتامينات والمعادن التي تساعد جسدكِ على تعويض ما يفقده من عناصر غذائية خلال ساعات الصيام.4) تناولي الحليب ومنتجات الألبان، لأنها تمد جسدك بالكالسيوم اللازم لإنتاج حليب الثدي.5) تناولي المكسرات والفواكه المجففة، حيث إنها غنية بالدهون الصحية والبروتينات والعناصر الغذائية التي تعمل على زيادة إدرار حليب الثدي.6) اطلبي من طبيبك وصف مكملات غذائية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي، مثل الكالسيوم والحديد، وهناك العديد من أنواع المكملات الغذائية المتوفرة في الصيدليات، تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي ما يضمن لكِ رضاعة طبيعية ناجحة ومستقرة في رمضان.