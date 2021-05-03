الريجيم الألماني يسرّع حرق الدهون.. تعرفي عليه

من أفضل أنظمة الريجيم العالمية هو الريجيم الألماني ومدةه 15 يوماً، لانقاص الوزن 5-10 كيلوغراماً في اسبوعين، ويسرّع حرق الدهون المتراكمة في منطقة الفخذين والأرداف وحول البطن، بالاضافة الى ان الريجيم الألماني يساعد في منع الشعور بالتعب مع برامج الريجيم الاخرى ويحافظ على حيوية الجسم.

رنامج الريجيم الألماني



الفطورتناول أي نوع من البروتينات (بيض- أسماك – لحوم) على ان يكون مطبوخاً بطريقة البخار أو بدون إضافة الزيوت والدهون، شرط ألاّ تتعدى وجبة الإفطار 500 جرامالغذاءتناول شوربة خضار مسلوقة بالإضافة الى طبق من السلطة الخضراء المنوعة، بالإضافة الى ربع دجاجة أو قطعة صغيرة من اللحم أو سمكة متوسطة الحجم، شرط ان تكون مطهوة طهياً صحياً، مسلوق أو مشوى فقط، ومسموح بإضافة زيت الزيتون او الليمون أو الزبادي خالي الدسم، وكمية طعام الغداء مفتوحة.

العشاء



أي نوع من الفاكهة المسموح بها مثل الغوافة والكمثري والموز والتفاح والبرتقال، بالإضافة الى كوب من الزبادي خالي الدسم، والكمية مفتوحة.نصائح لنجاح الريجيم الألماني لإنقاص الوزنتنظيم مواعيد النوم: النوم من العاشرة مساء حتى السادسة صباحاً.شرب الماء: شرب الماء ما لا يقل عن ليترين يومياً، مقسمين فى الصباح والمساء.القهوة والشاي: مسموح بشرب الشاي او القهوة في الصباح ولكن بدون إضافة السكر او الحليب.ممارسة الرياضة: يمكنكِ ممارسة رياضة المشي فقط، ولكن بحد ادنى نصف ساعة يومياً.