هل تحصل الحوامل على لقاح كورونا؟

قال طبيب بريطاني، أنّ النساء الحوامل اللواتي يعانين من مشاكل صحية خطيرة، يجب أن يفكرن في الحصول على لقاح فيروس كورونا، وفق ما ذكر موقع “ذا ناشيونال“.الحوامل أكثر عرضة للإصابة بحالة شديدة من “كورونا”وأشار البروفيسور أنتوني كوستيلو، المدير السابق لمعهد الصحة العالمية في كلية لندن الجامعية، إلى إنّ الدراسات أظهرت أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بحالة شديدة من “كورونا”، لأنهنّ يعانين من كبت المناعة.وتتوفر جرعات لقاحي "أكسفورد/أسترازينكا" و "فايزر/بيونتك" للعديد من الفئات مثل أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاماً والعاملين في المجال الطبي في الخطوط الأمامية، لكن الدعوات تتكثف لإضافة فئات جديدة.وأوضح الطبيب أنّ الأبحاث في السويد أظهرت أن النساء الحوامل المصابات بالفيروس أكثر عرضة بنحو 6 أضعاف للدخول إلى وحدة العناية المركزة مقارنة بأقرانهن. كذلك، أظهرت دراسة أخرى أجريت على 90 ألف امرأة في الولايات المتحدة أنهن كُنّ أكثر عرضة بنسبة 70% لأن ينتهي بهنّ الأمر لاستخدام جهاز التنفس الصناعي.