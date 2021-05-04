المرأة

مايا دياب تنشر صورة لها بفستان زفاف ثم تحذفها.. هل تزوجت؟

Lebanon 24
04-05-2021 | 10:30
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فاجأت الفنانة مايا دياب متابعيها بصورة نشرتها عبر خاصية القصص المصورة "ستوريز" على حسابها الخاص في تطبيق "إنستغرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان الزفاف الأبيض مع تاج وطرحة.

 

وقبل أن تحذف الصورة تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق. وهو ما أطلق موجة من التعليقات حيث تساءل المتابعون عن سر هذه الصورة وعما إذا تزوجت فعلاً.

 

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في المقابل رأى آخرون أن هذه الصورة قد تكون جزءًا من جلسة تصوير أو عمل قد تقدمه قريباً.

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