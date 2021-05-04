المرأة

بملامح مختفة نوال الزغبي تصدم الجمهور.. هل تشبه أنجلينا جولي أو قمر؟ (صورة)

Lebanon 24
04-05-2021 | 15:00
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صدمت الفنانة نوال الزغبي الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة لها، بدت فيها بملامح مختلفة وسط تعليقات ايجابية وسلبية من رواد مواقع التواصل. وعلّقت نوال على الصورة بالقول: "بعض الفصول السيئة، لا تعني انّ قصتك إنتهت". 

A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)

 

وتحدث كثيرون عن تغير كبير في ملامح الفنانة اللبنانية، التي بدأت بالظهور مؤخراً في إطلالات لا تشبه شكلها الذي إعتاد عليه الجمهور. وفعلا، لا مبالغة بالقول أنّ نوال لم تعد تشبه نفسها، وهذه الصورة الأحدث لها، جعلت كثيرون يسألون: "من هذه؟ ومن تشبه.. هل هي أنجلينا جولي بنسخة تقليدية أم أصبحت تشبه الفنانة قمر اللبنانية؟".

وإذ حصلت الصورة على إعجاب كُثر، الا ان نوال كانت في مرمى الانتقادات السلبية من قبل البعض، الذين اعتبروا انها قد تكون "بدّلت وجهها"، ومتابع اخر علّق: "هيدي اكيد مش إنتِ".

وتناقل المتابعون مجموعة من الصور القديمة لنوال للمقارنة بين الشكل الحقيقي والتقليدي.

 

 

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