من الأجمل بالأبيض هيفا وهبي أو مايا دياب؟ (صور)

أطلّت النجمة هيفا وهبي مؤخراً على متابعيها بفستان بتصميم غريب وفريد من توقيع اللبناني العالمي طوني ورد. ونسقت اللوك مع شعر مرفوع بطريقة عفوية ومكياج ناعم ركز على الكحل وعلى أحمر الشفاه باللون الهادئ.
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A post shared by Haifa Wehbe Fashion هيفاء وهبي (@haifawehbefashion)
كذلك تألقت باللون نفسه الفنانة مايا دياب حيث اختارت في إطلالة اعتمدتها مؤخراً فستاناً طويلاً تتداخل فيه أنواع مختلفة من الأقمشة ويطغى عليه الموسلين.
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