من الأجمل بالأبيض هيفا وهبي أو مايا دياب؟ (صور)

أطلّت النجمة هيفا وهبي مؤخراً على متابعيها بفستان بتصميم غريب وفريد من توقيع اللبناني العالمي طوني ورد. ونسقت اللوك مع شعر مرفوع بطريقة عفوية ومكياج ناعم ركز على الكحل وعلى أحمر الشفاه باللون الهادئ.

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كذلك تألقت باللون نفسه الفنانة مايا دياب حيث اختارت في إطلالة اعتمدتها مؤخراً فستاناً طويلاً تتداخل فيه أنواع مختلفة من الأقمشة ويطغى عليه الموسلين.

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وأرادت النجمة من خلال هذا اللون إشاعة الأجواء الإيجابية في أوساط متابعيها، علماً أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع الغرة الأمامية وأسلوب مكياج ركز على جمال عينيها مع أحمر شفاه لامع باللون الوردي.إذاً أي إطلالة أعجبتك أكثر وهل ستجرئين على أن تختاري الأبيض عنواناً لإطلالاتك المختلفة هذا الصيف؟