المرأة

صور تُظهر شكل ياسمين صبري منذ سنوات وشكلها الحالي... هل تغيرت كثيراً؟

Lebanon 24
05-05-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-819666-637558039021230689.jpg
Doc-P-819666-637558039021230689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غالبا ما يتذكّر المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي ما كانت عليه أشكال المشاهير والنجوم منذ سنوات مضت والتغييرات التي طرأت عليها.

 

وفي هذا الصدد، نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً للفنانة المصرية ياسمين صبري، وتبين أن إحداها تعود إلى العام 2015 وتُظهر أخرى شكلها الحالي. وقارن المتابعون بين المظهرين، ورأى بعضهم أنها كانت منذ سنوات أكثر نعومةً وجمالاً. وذكر آخرون أن التعديلات التي أضافتها إلى شكلها جعلتها أكثر جاذبية.

A post shared by مغربية حرة🇲🇦 (@maghrebia_hora)


 

ومما كتبه هؤلاء: "رجعت خليط من بسمة على نادين على شوية من هذي وشوية من هذيك حتى مبقينا كنعرفو نفرقو بينهم" و"فمها نيفها وتكساس وفلر" و"شد ونحت الوجه، تحديد الذقن، رفع الحواجب، نفخ الشفاه، عملية بسيطة للأنف، رفع الخدين وطبعاً فيلر وبوتوكس" و"بدلت رسمة حواجبها ودارت هوليود سمايل وفلر شفايف".

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-05
11:00 | 2021-05-05
05:00 | 2021-05-05
03:30 | 2021-05-05
02:00 | 2021-05-05
16:00 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website