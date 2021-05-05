المرأة

درة تتألق بالقفطان التونسي.. ومتابعون يشككون (صور)

Lebanon 24
05-05-2021 | 11:00
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أطلت الفنانة التونسية درة على متابعيها في "إنستغرام" بإطلالة كلاسيكية، تكونت من قفطان أسود، مزين باللون الذهبي، ونسقت معه تسريحة شعر بسيطة، واكتفت من المجوهرات بخاتم ذهبي رقيق.
وأبهرت درة متابعيها، بعد نشرها مجموعة صور خلال أحدث جلسة تصوير لها، معلقة عليها بقولها: "حافظ على الكلاسيك.. قفطان تونسي"، لتتوالى عليها التعليقات من المعجبين بإطلالتها.

A post shared by DORRA درة. (@dorra_zarrouk)

على جانب آخر، شكّك بعض متابعي درة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أن القفطان الذي ترتديه أصله مغربي وليس تونسياً، ما أثار غضب بعضهم حتى إن أحدهم علّق بأن درة تخسر جمهورها المغربي بذلك الأمر، فيما لم ترد درة على أي تعليق من المنتقدين.

 
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