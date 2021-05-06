المرأة

ميزات جمالية لأميرات وملكات عربيات تجعلهن حديث العالم (صور)

Lebanon 24
06-05-2021 | 12:00
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﻿﻿تحرص كل أميرة على الاهتمام بجمالها، لتكون بشرتها دائمًا متألّقة وخالية من الشوائب، وشعرها صحيًّا وجميلًا، وهكذا هنّ الأميرات والملكات العربيّات، اللواتي يذهلن الجميع في كل طلّة لهن. تعرفي الى الميزات الجمالية لكل منهنّ.﻿﻿


الملكة رانيا العبدالله

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)




تتميز الملكة رانيا العبدالله بملامحها الجمالية الأنثوية والجذابة، وأكثر ما يلفت النظر اليها رسمة وجهها وشفتيها الناعمتين وأنفها الصغير. ولا يمكن أن لا نتحدث عن شعرها، فهي في محظم الأحيان تعتمد تسريحة الويفي العريض، فتزداد رونقًا وجاذبية.﻿﻿

الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود

A post shared by أريبيان رويال إيچينسيي.A.R.A (@arabianroyalagency)



ملامح جمال ﻿﻿الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود تمزج بين الجمال الشرقي والغربي، وأكثر ما يلفت فيها، عينيها الصغيرتين البنيتين، وهي تعزز جمالهما من خلال إبرازهما بطريقة لافتة، عبر تطبيق مكياج عيون جميل.

السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية

A post shared by أريبيان رويال إيچينسيي.A.R.A (@arabianroyalagency)

تتسم السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، بخديها الممتلئين، اللذين يبرزان بشكل أجمل عندما تبتسم، وهي تعزز روعتهما أكثر من خلال تطبيق بلاش بتدرجات فاتحة، كالزهري الناعم، وأحمر شفاه بلون لافت.

الأميرة راية بنت الحسين

A post shared by أريبيان رويال إيچينسيي.A.R.A (@arabianroyalagency)




ميزة رائعة جدًا في وجه الأميرة راية بنت الحسين، وهي الشامة الموجودة فوق شفتها، والتي تعدّ واحدة من أكثر الرموز الجذابة التي تتمنى كل امرأة التميز بها.

الشيخة انتصار الصباح

A post shared by أريبيان رويال إيچينسيي.A.R.A (@arabianroyalagency)


A post shared by أريبيان رويال إيچينسيي.A.R.A (@arabianroyalagency)

ما زالت الشيخة انتصار الصباح تحافظ على جمالها، وأكثر ما يميزها، التجاعيد الناعمة حول عينيها.

الشيخة موزة بنت ناصر

A post shared by أريبيان رويال إيچينسيي.A.R.A (@arabianroyalagency)




أكثر ما يجذب في وجه الشيخة موزة بنت ناصر، هو ذقنها الذي تلجأ كثيرات إلى عمليات التجميل والفيلر للحصول عليه. هذه الميزة تتناسب أيضًا مع أنفها المروّس الناعم، ما يخلق توازنًا مثاليًا في إطلالتها الجمالية.﻿﻿

المصدر: ياسمينا
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