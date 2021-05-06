المرأة

أمل بوشوشة حديث السوشيل ميديا.. شاهدوا رقصها بالحجاب (فيديو)

Lebanon 24
06-05-2021 | 15:00
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مجددا تصدّر مسلسل "على صفيح ساخن" المشهد في شبكات التواصل الاجتماعي بمشهد لافت أدّته الفنانة أمل بوشوشة بشخصية "هند الحجار".

 

ورصدت اللقطات دخول "هند" إلى صالون الحلاقة الذي تملكه، لتبدأ بالرقص بسبب طلاقها رسمياً من "نسيم" (سيف سبيعي).

 

وتألّقت الفنانة الجزائرية في المشهد، إذ استطاعت على الرغم من أداء الفرح والرقص في الظاهر، أنّ تعكس الحزن والشعور بالانكسار داخلها.

 

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وتمكّنت مشاهد كثيرة من "على صفيح ساخن" من أن تصبح "ترند" على الـ"سوشيال ميديا"، من أبرزها: صفعة "هلال الحجار" لشقيقته "هند"، ورقص "الطاعون" في ملهى ليلي مع "دارين"، وعقاب "الخفاش" بإنزاله في حفرة وجعل أطفال مكّب النفايات يتبوّلون عليه، قبل إقدام شخصية "البريم" على التوّجه لمساعدتهم.

 

ومسلسل "على صفيح ساخن" من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة باسم ياخور وسلوم حداد وأمل بوشوشة وميلاد يوسف وعبدالمنعم عمايري ونظلي الرواس وسمر سامي ويامن الحجلي ويزن خليل وتسنيم باشا ووائل زيدان وعلياء سعيد وسارة الطويل وسليم صبري وعبدالفتاح مزين وبلال مارتيني وشادي الصفدي وسواهم.

المصدر: لها
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