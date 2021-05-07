سيرين عبد النور بفستان ارتدته وفاء الكيلاني سابقًا

لفتت اطلالة لفنانة سيرين عبد النور الأنظار بفستان ارتدته الاعلامية وفاء الكيلاني سابقا، تميّز بقصته الأنيقة ذات الأكمام الطويلة، وتخللته تفاصيل أضفت عليه الحيوية، أبرزها الحبوب البراقة والكشاكش التي تعد من﻿﻿ أجمل الصيحات الرائجة لهذا الصيف.﻿



الفستان هو من تصميم Alexandre Vauthier،﻿﻿ وقد تألقت به سيرين خلال إطلالة لها في حملة إعلانية لإحدى الشركات، واعتمدت معه إطلالة جمالية في منتهى الجاذبية، شعر ناعم مفرود، ومكياج جريء مع آيلاينر عريض وأحمر شفاه أحمر.

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الكيلاني سبق وأن ارتدت الفستان نفسه في إحدى حلقات برنامجها "السيرة"، ولاقت إطلالتها حينها إعجابًا واسعًا من الجماهير ونقاد الموضة، ولكنها اعتمدت إطلالة جمالية مختلفة. فهي اختارت تسريحة ذيل الحصان المرفوعة، ألوان المكياج الناعم، والآيلاينر الرفيع.



