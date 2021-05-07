المرأة

إحداهن تملك 65 مليون دولار.. تعرفوا إلى ثروات نجمات لبنان

Lebanon 24
07-05-2021 | 10:30
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لا تتحدث النجمات اللبنانيات والعربيات عن ثرواتهن، لأسباب قد تتعلق بالضرائب، والأغلبية تشعرن بعدم الأمان والخوف من محاولة استيلاء أو سرقة في منازلهن كما حصل مع نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان، منذ سنوات.

 

يُذكر ان نجمات لبنان لم يخلقن في عائلات ميسورة أو غنية بل تعبن للوصول إلى النجومية وحوّلن حياتهن من فقيرة إلى غنية نتيجة جهودهن.

 

موقع مهم في العالم كشف عن ثروات نجمات لبنان ولم نجد إلّا 4 أسماء وهنّ:

 

في المرتبة الأولى: هيفا وهبي 65 مليون دولار

في المرتبة الثانية: نانسي عجرم 60 مليون دولار

في المرتبة الثالثة: نجوى كرم 55 مليون دولار

في المرتبة الرابعة: اليسا 38 مليون دولار.

 

ولم يذكر شيئاً عن ثروات نوال الزغبي وكارول سماحة ومايا دياب وميريام فارس.  

المصدر: الجرس
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