المرأة

ما أسباب الأنيميا لدى الحامل؟

Lebanon 24
07-05-2021 | 16:00
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قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء إن الأنيميا تعد من الأمراض الشائعة أثناء فترة الحمل، وذلك بسبب نقص عدد كرات الدم الحمراء لديها.
وأوضحت الرابطة أن هذا النقص يرجع إلى ازدياد احتياج الجنين لعناصر النمو والبناء اللازمة لتكوين دمه، مشيرة إلى أن سبب أنيميا الحمل يمكن أن يرجع أيضاً إلى نقص عنصر الحديد أو حمض الفوليك في الأطعمة، التي تتناولها المرأة خلال الحمل. وبالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب تكرار الإصابة بنزيف في الفم أو اللثة في حدوث الأنيميا.
وعن كيفية العلاج، أوضحت الرابطة أنه عادة ما يتم تحليل عينة دم في البداية للتحقق من إصابة المرأة بالأنيميا وبعدها يقوم الطبيب بوصف العلاج المناسب.
وغالباً ما يوصي الطبيب المرأة الحامل بالإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والكبد والتفاح والبروكلي أو يصف لها مكملات غذائية تحتوي على الحديد وحمض الفوليك والفيتامينات لتعزيز تكون الدم لديها.
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