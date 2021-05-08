5 ابراج طاقتهم السلبية خطرة.. إحذري منهم!

من المهم جداً في هذه المرحلة الحذر من مواليد 5 ابراج لأنهم يتسمون بطاقة سلبية يمكن ان تشكل خطراً على مصالح المحيطين بهم وعلى حياتهم.الثوريعتبر مولود الثور من اكثر مواليد الابراج اظهاراً للطاقة السلبية. فهو لا يتردد في التعبير عن استيائه في كل لحظة وان كانت الامور لا تستحق ذلك. كما انه لا يتوقف عن التذمر في كل الاوقات حتى في اللحظات التي تسعد الآخرين. ولهذا فإنه يفسد عليهم متعتهم. كذلك يتميز هذا المولود في هذه المرحلة بعدم القدرة على تقديم الاقتراحات والمبادرة او القيام بأي خطوة ايجابية يمكن ان تساعد على تحسين ظروفه وظروف من حوله.الأسدمن المعروف ان مولود برج الاسد يتسم بالهدوء. الا ان هذه الصفة تتعزز لديه في المرحلة الاخيرة. فهو يترك على عاتق الآخرين اداء كل المهمات واخذ كل القرارات. وهذا ما يمكن ان يسبب لديهم الشعور بالضغط النفسي والارهاق. ولهذا لا بد من التحدث اليه بصراحة ودفعه الى العمل اسوة بمن حوله. وهذا ما قد لا يحظى بقبوله ويمكن ان يشيع اجواء من السلبية في علاقته بالمحيط.القوسمن المعروف ان مولود القوس دائم الشكوى. فهو يقلب كل الامور رأساً على عقب بسبب شعوره الدائم بعدم الرضى. ولهذا يمكن ان يفضل المحيطون به عدم مجالسته. كما انه لا يرى في الحياة الا الجانب السلبي ولا يقيم الايجابيات. وهذا ما يمكن ان يمنعه من تحقيق التقدم وان يعرقل مسيرة الاشخاص الذين يعملون معه. ولهذا من المهم اما الابتعاد عنه لبعض الوقت او توجيهه الى كيفية النظر الى الحياة بطريقة ايجابية متفائلة وواعدة.الجديلا يقوم مولود الجدي بالكثير من المبادرات. فهو يتسم بالاستكانة. بل انه يمكن ان يلقي باللائمة في ما يتعلق بعدم تقدمه على بعض الاشخاص المحيطين به. كما انه قد يبدأ بإظهار شعوره بالغيرة منهم. بل من الممكن ان يترجم هذا الشعور بتصرفات سلبية تجاههم. ولهذا على هؤلاء توخي الحذر والبحث عن طرق للابتعاد عنه في هذه المرحلة كي لا يتمكن من الحاق الضرر بمصالحهم الخاصة والعامة. كذلك يمكن مولود الجدي في هذه الفترة ان يبدي الكثير من التشاؤم، الامر الذي قد ينعكس سلباً على المشاريع التي ينفذها الآخرون على المستويين الاجتماعي والمهني.الحوتيعتبر مولود الحوت في هذه المرحلة من اكثر مواليد الابراج بثاً للطاقة السلبية التي يمكن ان تلحق الاذى بالمحيط. فهو لا يتوانى عن عرقلة اي مشروع يمكن ان يساهم في تحقيق التقدم في حياة الكثيرين. كما انه يظهر، بصراحة تامة، عدم رضاه تجاه تحقيق هؤلاء النجاح وتقدمهم عليه. ولهذا يمكن ان يبدأ بالثرثرة واطلاق الشائعات السلبية التي يمكن ان تلحق الضرر بمصالحهم وتعرقل تقدمهم الى الامام. ولهذا لا بد لهم من الحذر منه او من توجيهه الى كيفية التفكير بطريقة افضل. اذاً من المهم في هذه المرحلة تجنب مواليد الابراج الخمسة المذكورة لأن طاقتهم السلبية مؤذية.