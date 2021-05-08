المرأة

ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)

Lebanon 24
08-05-2021 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدلت الفنانة المصرية، منى زكي، بالعديد من الاعترافات المثيرة، خلال لقاء إذاعي أجري معها، أمس الجمعة.

وكشفت في لقائها مع المذيعة المصرية، فاطمة مصطفى، عبر أثير إذاعة "الراديو 9090" أن زوجها الفنان، أحمد حلمي، اتفق في إحدى المرات مع الفنان رامز جلال على أن تقع ضحية في برنامجه للمقالب، ولكن "الله أنقذها في اللحظة الأخيرة"، بحسب تعبيرها.

وقالت منى زكي إن رامز جلال صديق مقرب لها، ودائما ما تشعر وتكتشف المقلب قبل محاولاته للإيقاع بها.

وتابعت أن زوجها أحمد حلمي أحيانا ما يتفق مع رامز للإيقاع بها في برنامجه الرمضاني للمقالب، لكنه  يعترف لها بكل شيء في اللحظات الأخيرة، قائلة "الحمد لله ربنا أنقذني".

كما اعترفت منى زكي في اللقاء الإذاعي أن ابنتها لي لي ترفض متابعة أعمالها الفنية، وذلك بعد أن شاهدت مشهدا لها تبكي فيه عندما كانت طفلة.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2021-05-08
02:00 | 2021-05-08
23:00 | 2021-05-07
16:00 | 2021-05-07
14:00 | 2021-05-07
14:00 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website