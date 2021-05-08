ابنة منى زكي لا تشاهد أعمال والدتها الفنية... لماذا؟ (فيديو)

أدلت الفنانة المصرية، منى زكي، بالعديد من الاعترافات المثيرة، خلال لقاء إذاعي أجري معها، أمس الجمعة.وكشفت في لقائها مع المذيعة المصرية، فاطمة مصطفى، عبر أثير إذاعة "الراديو 9090" أن زوجها الفنان، أحمد حلمي، اتفق في إحدى المرات مع الفنان رامز جلال على أن تقع ضحية في برنامجه للمقالب، ولكن "الله أنقذها في اللحظة الأخيرة"، بحسب تعبيرها.وقالت منى زكي إن رامز جلال صديق مقرب لها، ودائما ما تشعر وتكتشف المقلب قبل محاولاته للإيقاع بها.وتابعت أن زوجها أحمد حلمي أحيانا ما يتفق مع رامز للإيقاع بها في برنامجه الرمضاني للمقالب، لكنه يعترف لها بكل شيء في اللحظات الأخيرة، قائلة "الحمد لله ربنا أنقذني".كما اعترفت منى زكي في اللقاء الإذاعي أن ابنتها لي لي ترفض متابعة أعمالها الفنية، وذلك بعد أن شاهدت مشهدا لها تبكي فيه عندما كانت طفلة.