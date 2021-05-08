أخطاء خلال إعداد الطعام.. وتحذير لربات المنزل

ترتكب ربات المنازل أخطاء شائعة خلال عملية إعداد الطعام والتعامل مع المواد الغذائية بشكل عام، وربما يمارسن مثل هذه التصرفات بحكم العادة أو توارث الأفكار المغلوطة.



استخدام الفحم في الشواء



يجب ألا تتجاوز مرات استخدام الفحم للشواء مرتين أو ثلاثة في الشهر، لأنه يزيد محتوي الكربون في الطعام، ما يتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية عند معظم الأشخاص الذين يعانون من قلة المناعة.

تقشير الخضروات

تحتوي قشور الخضروات على ألياف غذائية وفيتامينات مهمة للجسم، لذلك عند تقشير الخضروات، مثل الجزر والخيار من أجل الطهي، تفقد قيمتها الغذائية.



الإفراط في القلي بالزيوت

يزيد القلي في كمية كبيرة من الزيت نسبة الدهون في الجسم، ما يتسبب في زيادة مستوى الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، لذلك يجب عدم الإفراط في استخدام الزيوت والسمن أثناء اعداد الطعام.



الإفراط في التوابل

وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الصوديوم، الذي يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يجعل الطعام غير صحي.



الإفراط في صلصلة الطماطم

تحتوي صلصة الطماطم على المزيد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.



الإفراط في الملح

يؤدي الإكثار من وضع الملح في الطعام، إلى الإصابة بأمراض الكلى والحصوات والأملاح الزائدة في الجسم.



وضع الطعام الساخن في الثلاجة

قد ينتج عن ذلك تكوين البكتيريا الضارة التي تسبب أمراض المعدة، لذلك من الأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام ثم حفظه في عبوات محكمة الإغلاق.