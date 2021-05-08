المرأة

أخطاء خلال إعداد الطعام.. وتحذير لربات المنزل

Lebanon 24
08-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-820744-637560814135687179.jpg
Doc-P-820744-637560814135687179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ترتكب ربات المنازل أخطاء شائعة خلال عملية إعداد الطعام والتعامل مع المواد الغذائية بشكل عام، وربما يمارسن مثل هذه التصرفات بحكم العادة أو توارث الأفكار المغلوطة.

استخدام الفحم في الشواء

يجب ألا تتجاوز مرات استخدام الفحم  للشواء مرتين أو ثلاثة في الشهر، لأنه يزيد محتوي الكربون في الطعام، ما يتسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية عند معظم الأشخاص الذين يعانون من قلة المناعة.

تقشير الخضروات

تحتوي قشور الخضروات على ألياف غذائية وفيتامينات مهمة للجسم، لذلك عند تقشير الخضروات، مثل الجزر والخيار من أجل الطهي، تفقد قيمتها الغذائية.


الإفراط في القلي بالزيوت

يزيد القلي في كمية كبيرة من الزيت نسبة الدهون في الجسم، ما يتسبب في زيادة مستوى الكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكر، لذلك يجب عدم الإفراط في استخدام الزيوت والسمن أثناء اعداد الطعام.

الإفراط في التوابل

وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من الصوديوم، الذي يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، مما يجعل الطعام غير صحي.

الإفراط في صلصلة الطماطم

تحتوي صلصة الطماطم على المزيد من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن.


الإفراط في الملح

يؤدي الإكثار من وضع الملح في الطعام، إلى الإصابة بأمراض الكلى والحصوات والأملاح الزائدة في الجسم.

وضع الطعام الساخن في الثلاجة

قد ينتج عن ذلك تكوين البكتيريا الضارة التي تسبب أمراض المعدة، لذلك من الأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام ثم حفظه في عبوات محكمة الإغلاق.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-08
14:00 | 2021-05-08
08:00 | 2021-05-08
05:00 | 2021-05-08
02:00 | 2021-05-08
23:00 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website