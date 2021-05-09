المرأة

بعد 13 عاما على انتخابها ملكة جمال لبنان.. شاهدوا كيف أصبحت روزاريتا طويل (صور)

Lebanon 24
09-05-2021 | 09:00
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انتخبت روزاريتا طويل ملكة لجمال لبنان عام 2008 وهي مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم.

 

روزاريتا لم تفعل مثل زميلاتها الملكات فهي لم تدخل مجال التمثيل، شاركت في برنامج "رقص النجوم" وشاركت أيضاً في تقديم برنامج B Live على قناة LBC قبل أن يتمّ إيقافه لتبتعد عن الساحة.

 

A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)


 

روزاريتا تنشر بين الحين والآخر صورا لها عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)


 

A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)


A post shared by ✨R O S A R I T A | روزاريتا✨ (@rosarita_tawil)


 

 

والملاحظ ان روزاريتا ورغم مرور السنوات لا زالت تتمتع بالملامح نفسها.

المصدر: رصد "لبنان 24"
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