ابنة نوال الزغبي كبرت وأصبحت شابة جميلة.. هل تشبه والدتها؟ (صور)

تنشط ابنة الفنانة نوال الزغبي تيا ديب على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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A post shared by tia dib (@tia_dib_officail)
وقد نشرت تيا مؤخرا صورة لها وهي ترتدي تنورة طويلة وتوب، وبدا انها كبرت ونضجت وأصبحت شابة جميلة.
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كما نشرت صورة وهي تضع وشما كبيرا على يدها.
وتيا تبلغ من العمر 22 عاما وتدرس تصميم الأزياء، وهي مولعة بالماكياج حيث تنشر أحيانا فيديوهات عبر انستغرام لتعليم الماكياج.
ما رأيكم هل تشبه تيا والدتها؟