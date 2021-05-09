ابنة نوال الزغبي كبرت وأصبحت شابة جميلة.. هل تشبه والدتها؟ (صور)

تنشط ابنة الفنانة نوال الزغبي تيا ديب على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقد نشرت تيا مؤخرا صورة لها وهي ترتدي تنورة طويلة وتوب، وبدا انها كبرت ونضجت وأصبحت شابة جميلة.

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كما نشرت صورة وهي تضع وشما كبيرا على يدها.

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A post shared by tia dib (@tia_dib_officail)





وتيا تبلغ من العمر 22 عاما وتدرس تصميم الأزياء، وهي مولعة بالماكياج حيث تنشر أحيانا فيديوهات عبر انستغرام لتعليم الماكياج.

ما رأيكم هل تشبه تيا والدتها؟