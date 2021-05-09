المرأة

ممثلة لبنانية شهيرة في مشهد رقص وسخرية من "باب الحارة" (فيديو)

Lebanon 24
09-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-820986-637561621820469605.jpeg
Doc-P-820986-637561621820469605.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" إجراء أهل المنزل مسابقة تحاكي برامج المواهب في الغناء والتمثيل وعرض الأزياء.

وتضمنّت مجريات الحلقات سخرية أحد المشاهد من مسلسل "باب الحارة"، حين تقوم "سلمى" (أنجو ريحان) بارتداء "ملاية" شامية متحدثة باللهجة السائدة في الأعمال البيئة على طريقة مسلسل "باب الحارة".

A post shared by GoldenLineTv (@goldenlinetvseries)




وأظهر باقي أفراد المنزل مواهبهم، فتنافست "نجاح" (انطوانيت عقيقي) بالرقص مع "جوري" (هبة نور) التي عرضت الأزياء أيضاً.

A post shared by GoldenLineTv (@goldenlinetvseries)

وتتضمن أحداث العمل مواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها الفنان زياد برجي الذي يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات، مع ما يعنيه ذلك من مواقف تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، إذ يرصد المسلسل علاقة "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلّبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما يجعل حياة زياد برجي أكثر صعوبة وتعقيداً.

والعمل أنتجته بين بيروت وأبو ظبي شركتا "غولدن لاين" و"آي سي ميديا"، وهو من كتابة زهير قنّوع وفؤاد يمّين، وإخراج نبيل لبّس.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-09
08:30 | 2021-05-09
05:00 | 2021-05-09
03:00 | 2021-05-09
02:00 | 2021-05-09
16:00 | 2021-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website