ممثلة لبنانية شهيرة في مشهد رقص وسخرية من "باب الحارة" (فيديو)

شهدت الحلقات السابقة من مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" إجراء أهل المنزل مسابقة تحاكي برامج المواهب في الغناء والتمثيل وعرض الأزياء.



وتضمنّت مجريات الحلقات سخرية أحد المشاهد من مسلسل "باب الحارة"، حين تقوم "سلمى" (أنجو ريحان) بارتداء "ملاية" شامية متحدثة باللهجة السائدة في الأعمال البيئة على طريقة مسلسل "باب الحارة".

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وأظهر باقي أفراد المنزل مواهبهم، فتنافست "نجاح" (انطوانيت عقيقي) بالرقص مع "جوري" (هبة نور) التي عرضت الأزياء أيضاً.





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وتتضمن أحداث العمل مواقف طريفة ومشوّقة لا يُحسد عليها الفنان زياد برجي الذي يخضع لحجر صحي تحت سقف واحد مع ثلاث نساء جميلات، مع ما يعنيه ذلك من مواقف تحمل في طياتها غرابة لا تخلو من الفكاهة، إذ يرصد المسلسل علاقة "زير نساء" لا يكتفي بالزواج من امرأتين، بل عينه على الثالثة، على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا، لتكشف الحلقات مفارقات مضحكة في العلاقة والتحديات والتحالفات المتقلّبة التي تجمع الشخصيات ببعضها، مما يجعل حياة زياد برجي أكثر صعوبة وتعقيداً.



والعمل أنتجته بين بيروت وأبو ظبي شركتا "غولدن لاين" و"آي سي ميديا"، وهو من كتابة زهير قنّوع وفؤاد يمّين، وإخراج نبيل لبّس.