المرأة

مي عمر تكشف لأول مرة: شيرين عبد الوهاب استبعدتني من مسلسلها

Lebanon 24
09-05-2021 | 11:00
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كشفت الفنانة المصرية، مي عمر، ولأول مرة، عن أن مواطنتها الفنانة، شيرين عبد الوهاب، استبعدتها من المشاركة في أول مسلسلاتها التلفزيونية "طريقي"، الذي عرض في عام 2016.

وقالت في الجزء الثاني من لقائها من برنامج "العرافة"، المذاع على فضائية "المحور" المصرية، إنه على الرغم من تعاقدها على المشاركة في المسلسل، إلا أنه تم استبعادها منه بسبب خلاف زوجها، المخرج محمد سامي، مع شيرين عبد الوهاب.

وتابعت أن زوجها أعلم مخرج المسلسل، محمد شاكر خضير، بوجود خلافات بينه وبين شيرين عبد الوهاب، وسأله إن كانت الأخيرة تعلم بمشاركة زوجته مي عمر في العمل، فرد عليه بأن هذه هي ترشيحاته، ولا أحد قادر على التدخل فيها، وأن شيرين لا تعرف هذا.
وأضافت أن مخرج المسلسل، محمد شاكر خضير، تحدث معها بعدها، وعقد جلسة عمل معها والمؤلف تامر حبيب، وأخبروها أنهم لا يرون أفضل منها لتجسيد دورها.

وواصلت: "أخذت السيناريو إلى الغردقة حيث كان زوجي محمد سامي يصور عملا هناك، وجلست أقرأ في 15 حلقة، وأخبروني أن أعود يوم الأربعاء، وفي طريق العودة تلقى زوجي اتصالا من شخص ما وسأله: هل المشاكل بينك وبين شيرين كبيرة لهذه الدرجة؟! هي ليست موافقة على أن أشارك في المسلسل".

يشار إلى أنه ترددت شائعات بأن مسلسل "لؤلؤ" الذي عرض قبل أشهر، ويشهد على البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التلفزيونية، يتناول سيرة شيرين عبد الوهاب، لكونه يرصد قصة صعود مطربة ومشاكلها مع الشهرة، لكن نفت أسرة المسلسل هذه المزاعم، وهددت شيرين باللجوء إلى القضاء في حال ثبوت أن المسلسل يتناول مشوارها الفني.

وتشارك مي عمر في موسم دراما رمضان 2021 بمسلسل "نسل الأغراب"، من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومن إخراج محمد سامي.
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