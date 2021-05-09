لكل سيدة.. إليك خطوات تنظيف حقيبة اليد للوقاية من الجراثيم

أوردت مجلة "فرويندين" أن حقيبة اليد النسائية مرتع لتكاثر البكتيريا والجراثيم، وأظهرت نتائج دراسة حديثة أن 9 من 10 حقائب يد نسائية تحتوي على نحو 1000 نوع بكتيريا، بينما تحتوي قاعدة المرحاض على نحو 150 نوع فقط.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأمر يسري خاصة على الحقائب المصنوعة من الجلد لأن طبيعة هذه الخامة تساعد على انتشار البكتيريا والجراثيم.

وينطبق الأمر أيضاً على الجزء الداخلي من الحقيبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر ما يحتوي على البكتيريا داخل حقيبة اليد هو كريم اليد، متبوعاً بقلم الشفاه، والماسكارا.

وتوصي "فرويندين" بتنظيف حقيبة اليد مرة كل أسبوع على الأقل للتخلص من البكتيريا والجراثيم بمواد العناية المخصصة لهذا الغرض، وتنظيف الجزء الداخلي من الحقيبة بمناديل العناية الناعمة واسبراي معقم مخصص للأقمشة.