مفاهيم خاطئة عن العناية بالبشرة.. ما هي؟

هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن العناية بالبشرة لذلك لا يجب إضاعة الوقت والجهد في شئ لن يؤدي إلى النتائج المأمولة.

وفي ما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطئة.



1. المأكولات الدهنية أو الشوكولاتة تؤدي إلى الحبوب

سبب الحبوب متصل بصورة بحتة بمستوى الزهم في البشرة. يفرز الجلد الزهم الذي يؤدي المستوى المرتفع منه إلى الحبوب، بحسب موقع "فيمينا دوت كوم".

2. معامل الحماية من الشمس الأعلى أفضل

للواقي من الشمس ذا معامل الحماية المرتفع القليل من الفوائد ليقدمها. يقول خبراء الطب إن استخدام الواقي من الشمس ذي معامل حماية 30، كافٍ للغاية حيث يحجب 97% من الأشعة فوق البنفسجية. ويُنصح باستخدام معامل الحماية من الشمس الأعلى فقط إذا كنت تخطط لقضاء ساعات طويلة تحت الشمس، خاصةً بين العاشرة صباحاً والثانية مساء عندما تكون الشمس عمودية.

3. فيتامين هـ يخفي الندوب

فيتامين هـ زيت ممتاز لتعزيز صحة البشرة، ويمكن أن يحافظ على تغذيتها. ولكن لا دليلاً علمياً على قدرته على القضاء على الندوب بالبشرة.

4. إبقاء قناع الطمي فترة طويلة جيد

تميل الأغلبية إلى إبقاء أقنعة الطمي حتى تجف تماماً. ولكن الحقيقة أنه لن يحقق نتائج إلا إذا كان رطباً قليلاً، كما إن الإبقاء عليه حتى بعد جفافه تماماً يجعل البشرة جافة بدل ترطيبه. ولهذا، فإن عامل الوقت مهم للغاية.