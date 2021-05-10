المرأة

5 معارك زوجية شائعة في رمضان.. تجنبيها

Lebanon 24
10-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-821315-637562512195018113.jpg
Doc-P-821315-637562512195018113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضيق الوقت، نقص الكافيين والسكر، إرهاق الصيام، وغيرها من الأمور التي تسبب الضيق والعصبية في شهر رمضان وتؤدي إلى اشتعال المشاكل بين الزوجين في الشهر الكريم، وهناك بعض المعارك الزوجية الشائعة بين الأزواج في شهر رمضان، تعرفي إليها حتى تتمكني من تجنبها، والحفاظ على حياتك الزوجية هادئة خلال الشهر الكريم.

 
1- البنود الزائدة في الميزانية
تزيد بنود الإنفاق في شهر رمضان بطريقة ملحوظة، سواء بسبب زيادة أصناف الطعام والحلويات، أو بسبب شراء ملابس لرمضان والعيد، لذا فالخلافات حيال الميزانية تكون من أشهر المشاكل الزوجية والأكثر شيوعاً بين الأزواج في شهر رمضان.
لذا خططي مع زوجك لميزانية شهر رمضان، واحرصي على الالتزام بالبنود التي اتفقتما عليها.
 
2- نقص معدل العلاقة الحميمة
تتأثر العلاقة الحميمة في شهر رمضان ويقل معدلها، وقد تختفي تماماً بسبب ضيق الوقت والإرهاق والجداول المزدحمة، لذا يجب أن تهتمي بالعلاقة الحميمة وتنظمي وقتك وتضعيها على جدولكما الزمني حتى تحافظي على معدل حدوثها وتتجنبي المشاكل مع زوجك بسببها.
 
3- نقص التواصل
نفس سيناريو العلاقة الحميمة، بسبب ضيق الوقت ازدحام الجداول يحدث نقص في التواصل بين الزوجين في شهر رمضان، والحل هو تنظيم الوقت ووضع التواصل مع الزوج ضمن أولويات يومك، ولو نصف ساعة يومياً من الحديث مع الزوج دون وجود عوامل التشتيت مثل الأطفال أو الأجهزة الإلكترونية ستكون كافية لاستمرار التواصل بين الزوجين.
 
4- الخلاف إزاء أصناف الطعام
إعداد وجبة الإفطار أو السحور بأطعمة لا يفضلها زوجك هو سبب من أسباب اندلاع المشاكل بينكما، لذا احرصي على إعداد صنف أو اثنين من مفضلات زوجك حتى يشعر بالاهتمام والرضى.
 
5- نقص النوم
الحرمان من النوم أحد الأسباب المهمة لاشتعال المشاكل بين الزوجين، لذا احرصي على الحصول على قسط كاف من النوم، وأيضاً امنحي زوجك قسطاً كافياً من النوم عبر تهيئة المنزل لينام في هدوء، سواء ليلاً، أو في الفترة بين عودته إلى المنزل وبين الإفطار.
 
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-10
14:00 | 2021-05-10
08:00 | 2021-05-10
05:00 | 2021-05-10
02:00 | 2021-05-10
16:00 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website