5 معارك زوجية شائعة في رمضان.. تجنبيها

ضيق الوقت، نقص الكافيين والسكر، إرهاق الصيام، وغيرها من الأمور التي تسبب الضيق والعصبية في شهر رمضان وتؤدي إلى اشتعال المشاكل بين الزوجين في الشهر الكريم، وهناك بعض المعارك الزوجية الشائعة بين الأزواج في شهر رمضان، تعرفي إليها حتى تتمكني من تجنبها، والحفاظ على حياتك الزوجية هادئة خلال الشهر الكريم.1- البنود الزائدة في الميزانيةتزيد بنود الإنفاق في شهر رمضان بطريقة ملحوظة، سواء بسبب زيادة أصناف الطعام والحلويات، أو بسبب شراء ملابس لرمضان والعيد، لذا فالخلافات حيال الميزانية تكون من أشهر المشاكل الزوجية والأكثر شيوعاً بين الأزواج في شهر رمضان.لذا خططي مع زوجك لميزانية شهر رمضان، واحرصي على الالتزام بالبنود التي اتفقتما عليها.2- نقص معدل العلاقة الحميمةتتأثر العلاقة الحميمة في شهر رمضان ويقل معدلها، وقد تختفي تماماً بسبب ضيق الوقت والإرهاق والجداول المزدحمة، لذا يجب أن تهتمي بالعلاقة الحميمة وتنظمي وقتك وتضعيها على جدولكما الزمني حتى تحافظي على معدل حدوثها وتتجنبي المشاكل مع زوجك بسببها.3- نقص التواصلنفس سيناريو العلاقة الحميمة، بسبب ضيق الوقت ازدحام الجداول يحدث نقص في التواصل بين الزوجين في شهر رمضان، والحل هو تنظيم الوقت ووضع التواصل مع الزوج ضمن أولويات يومك، ولو نصف ساعة يومياً من الحديث مع الزوج دون وجود عوامل التشتيت مثل الأطفال أو الأجهزة الإلكترونية ستكون كافية لاستمرار التواصل بين الزوجين.4- الخلاف إزاء أصناف الطعامإعداد وجبة الإفطار أو السحور بأطعمة لا يفضلها زوجك هو سبب من أسباب اندلاع المشاكل بينكما، لذا احرصي على إعداد صنف أو اثنين من مفضلات زوجك حتى يشعر بالاهتمام والرضى.5- نقص النومالحرمان من النوم أحد الأسباب المهمة لاشتعال المشاكل بين الزوجين، لذا احرصي على الحصول على قسط كاف من النوم، وأيضاً امنحي زوجك قسطاً كافياً من النوم عبر تهيئة المنزل لينام في هدوء، سواء ليلاً، أو في الفترة بين عودته إلى المنزل وبين الإفطار.