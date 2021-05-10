المرأة

3 أطعمة مغذية تعزز شعورك بالسعادة

Lebanon 24
10-05-2021 | 14:00
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تقول خبيرة التغذية راشي شودري، إن تناول أطعمة معينة تساعد الدماغ على إنتاج الدوبامين والسيروتونين وهما ناقلان عصبيان مسؤولان عن السعادة والمزاج الجيد والنوم المريح.
وكشفت شودري عن 3 أطعمة تعزز الشعور بالسعادة، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

حبوب السمسم

يحتوي السمسم على التيروزين، الذي يعزز مستويات الدوبامين في الدماغ، مما يحسن التفكير والذاكرة والحالة النفسية. تحتوي 100 غرام من بذور السمسم على 0.79 غرام من التيروزين.
القهوة

لا تفرز القهوة الدوبامين فحسب، بل تحبط أيضاً ناقل الأدينوزين العصبي في الدماغ الذي يجعل المرء يشعر بالنعاس. يُنصح بعدم تناول أكثر من كوبين من القهوة يومياً.
الموز

الموز غني بالبوتاسيوم ولكنه يحتوي أيضًا على مكون آخر يعرف باسم التربتوفان، وهو حمض أميني يحوله الجسم إلى سيروتونين مما يساعد على الاسترخاء. تحتوي الموزة متوسطة الحجم على حوالي 11 ميلي غرام من التربتوفان. يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم في تقليل مستويات التوتر، مما يسمح لك بالنوم بشكل أفضل.

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