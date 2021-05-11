المرأة

سعره يتخطى الـ 5000 دولار.. شاهدوا فستان سيرين عبد النور الذهبي المميز (فيديو)

Lebanon 24
11-05-2021 | 02:00
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تألقت الفنانة سيرين عبد النور خلال إطلالتها في إعلان بإطلالة أنثوية تضج بالأناقة.

 

واختارت سيرين فستاناً بتصميم طويل مع فتحة ناعمة عند القدم وتميّزت القطعة بالقماش الذهبي اللامع بالكامل وبأكمام طويلة زادت من فخامة وأناقة الفستان.

 

A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)


 

وحمل فستان سيرين توقيع دار الأزياء العالمية Alexandre Vauthier، ويبلغ سعره 5143 دولار أميركي.

 

وتركت سيرين شعرها على طبيعته منسدلاً يغطي ظهرها، وطبقت مكياجاً قوياً للعينين بألوان ترابية، مع أحمر شفاه لون قوي يناسب اطلالتها .

المصدر: لها
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