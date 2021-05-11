ريما فقيه تثير ضجة.. نشرت صورة قديمة لوالدتها ورقصت الدبكة دعما لفلسطين (فيديو)

نشرت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه فيديو على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيه مع أولادها بمناسبة عيد الأمهات.

ونال المقطع إعجاب الالاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات التي تغزلت بجمالها وباهتمامها الكبير بأطفالها الثلاثة، وأثارت ضجة كبيرة بتعليقها على المقطع قائلة: "لقد منحتوني السعادة الحقيقية حبكم هو نعمة كبيرة، شكراً لوجودكم في حياتنا أطفالي الرائعين، أحبكم كثيراً، أمكم".

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كما نشرت ريما صورة قديمة لوالدتها وهي حامل وشكرتها على كل ما فعلته من أجلها وعلقت عليها قائلة: "عيد سعيد يا أمي شكراً على كل ما فعلته من أجلي، حصلت على أفضل أم في العالم، الله يباركك يا أمي".

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وعّبرت ريما عن دعمها لفلسطين من خلال مشاركتها في الدبكة على أغنية النجم محمد عساف "قلبي فلسطيني"، وتم تداول مقطع الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وبدت محترفة في رقص الدبكة، وهو ما نال اعجاب الالاف من متابعيها.

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