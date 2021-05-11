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المرأة
شارون ستون تكشف للمرة الأولى تفاصيل تجربتها مع الموت السريري
Lebanon 24
11-05-2021
|
11:00
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تحدثت النجمة العالمية شارون ستون، في مقابلة مع برنامج "غود مورنينغ بريتين" عن تفاصيل تجربتها مع الموت السريري بعد إصابتها بسكتة دماغية.
وروت في الحديث تفاصيل قصتها وقالت: "عندما أصبت بنزيف دماغي عام 2001 رأيت كل الأشياء التي يتحدث عنها الناس عادة، الضوء في نهاية النفق والشعور بأنني خارج جسدي. ثم ظهر أقاربي الذين توفوا قبل عدة سنوات وتواصلنا بطريقة غريبة أعتقد بالطريقة الأثيرية. ثم شعرت بألم رهيب، كما لو اني تعرضت للضرب بواسطة صندوق ثقيل".
وبعد الحادث، استغرقت نجمة هوليوود ثماني سنوات للتعافي، وخلال تلك الفترة لم تتلق أي عروض للمشاركة في تصوير الأفلام، الأمر الذي سبب لها معاناة شديدة، وقالت: "كنت أحبس نفسي في الحمام مع زجاجة نبيذ ولم أستطع التخلص من الأمر حتى تعلمت قبول فكرة تقدمي في السن. بمرور الوقت، أدركت أنه يمكنني إيقاف الشيخوخة من خلال التدريب المستمر والانضباط الصارم".
المصدر: لها
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