المرأة

8 نصائح تحمى شعرك من التساقط.. ما هي؟

Lebanon 24
11-05-2021 | 23:00
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سقوط الشعر من المشاكل المزعجة لكلا الجنسين وخاصة بالنسبة للفتيات، والشباب قبل الزواج، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية التى تساهم فى الوقاية من تساقط الشعر، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية صحة" الأمريكى، وهى تشمل:


نصائح مهمة للوقاية من تساقط الشعر

1.الاعتماد على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" مثل الليمون والفواكه الحمضية والكيوى والجوافة، لأنه يساهم فى تكوين الكولاجين، والضرورى لتعزيز صحة بصيلات الشعر وتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.
2.تناول القدر الكافى من البروتينات، لأنها تكون حوالى 90% من الشعر، ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبروتينات: البقوليات واللحوم، وهى تساهم فى الوقاية من تساقط الشعر.
3.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" والبيتا كاروتين، لأن افتقاد الجسم لهذه العناصر، أو وجودها بمستويات قليلة قد يرفع فرص سقوط الشعر.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" ضرورى جداً

4.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب"، وخاصة "ب5" و"ب7"، واللذان يقللان معدلات سقوط الشعر، وكما أن فيتامين "ب6" يساهم فى تكوين الميلانين، الذى يمنح الشعر لونه المميز، ومن أمثلة هذه الأطعمة:الخميرة وجنين القمح والبيض واللحوم والأسماك.
5.تناول الأطعمة الغنية بالسيليكا، والتى تقى من الإصابة بالصلع وتعزز نمو الشعر، ومن أمثلتها: الفراولة والفلفل الأحمر والخيار والشوفان والبطاطس والأسبراجوس.
6.تناول الأطعمة الغنية بالنحاس، الذى يقى من تساقط الشعر ويزيد من كثافته، وكما أنه الزنك له دور رائع فى الوقاية من الإصابة بالصلع، ويعزز الصحة الشعر، ويعد السمسم الأسود من أفضل الأطعمة الغنية بهذين العنصرين.

الأطعمة الغنية بالكبريت تقيك من تساقط الشعر

7.التأكد من امتلاك مستويات جيدة من عنصر الكبريت، وهو يوجد فى البيض والثوم والبصل، وهو يساهم فى تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس والحد من التهابها وتعزيز نمو الشعر.
8.الحصول على القدر الكافى من الحديد، لأن الإصابة بأنيميا نقص الحديد تعد من أكثر الأسباب الشائعة التى تؤدى لتساقط الشعر، ومن أبرز الأطعمة الغنية به: الكبده والفواكه المجففة وصفار البيض والعدس والباذنجان والخضروات الورقية خضراء اللون.
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