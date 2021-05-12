المرأة

بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!

Lebanon 24
12-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-822015-637564030411173282.jpg
Doc-P-822015-637564030411173282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أشادت النجمة نادين نسيب نجيم بأداء الفنان يوسف حداد، في مسلسل "2020"، الذي يؤدي فيه دور عميد في قوى الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أنه أتقن أداء الدور لدرجة أنها تحيّرت، فيما لو كان يمثل فعلاً أو أنه قد كان سابقاً عميداً في قوى الأمن.

واعتبرت نادين أن حداد تمكّن من أداء الشخصية بطريقة غير طبيعية، لافتةً إلى أنها تفضل رؤية مشاهده خلال العمل، ومتمنيةً له النجاح الذي يستحقه. وكتبت النجمة: "يوسف حداد! صراحة دورك لابسك لبس، لاء انت يلي لابس الدور بشكل ما طبيعي يلي ما بيعرفك بفكرك عنجد عميد!! فظيع! كتير بحب شوف مشاهدك يا صديقي احترت اذا انت بتمثّل او كنت عميد سابق بقوى الأمن بتستاهل كل النجاح".

 

من اول ما مثلنا سوا ب باب ادريس قلتلك رح ينطبع اسمك بالدراما باحرف من دهب

ومن اول يوم بلشنا ب ٢٠٢٠ وكان وقت بغب ع قلبك بغرفة التحقيق تأكدت انك رح تحجزي الناس ببيوتهم وتقدمي احد افضل الادوار عالشاشة.
الف مبروك تألقك ونضجك والاهم معاملتك للكل بحب🙏
وبشكرك من قلبي❤@nadinenjeim https://t.co/uLxRRy8ddo


 
أمّا حداد، فردّ على نجيم مستذكراً الثنائية التي قدّماها سوياً في مسلسل "باب إدريس" منذ سنوات، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت وهو متأكد أن اسم نجيم سيطبع في الدراما بأحرف من ذهب، قائلاً: "من اول ما مثلنا سوا بـ "باب ادريس" قلتلك رح ينطبع اسمك بالدراما بأحرف من دهب".

واستطرد حداد أنه منذ بدء التصوير في مسلسل "2020"، تأكد أنها ستحجز الناس في بيوتهم لمتابعتها في أفضل الأدوار على الشاشة الصغيرة، مباركاً لها بتألقها ونضجها، إضافةً إلى معاملتها الطيبة والمحبة للجميع، شاكراً إياها من قلبه.

 

 
المصدر: فوشيا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:02 | 2021-05-12
02:00 | 2021-05-12
23:00 | 2021-05-11
16:00 | 2021-05-11
14:00 | 2021-05-11
11:00 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website