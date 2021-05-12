بسبب مشهد في "2020".. نادين نجيم تعلّق ويوسف حداد يرد!

أشادت النجمة نادين نسيب نجيم بأداء الفنان يوسف حداد، في مسلسل "2020"، الذي يؤدي فيه دور عميد في قوى الأمن الداخلي، مشيرةً إلى أنه أتقن أداء الدور لدرجة أنها تحيّرت، فيما لو كان يمثل فعلاً أو أنه قد كان سابقاً عميداً في قوى الأمن.

واعتبرت نادين أن حداد تمكّن من أداء الشخصية بطريقة غير طبيعية، لافتةً إلى أنها تفضل رؤية مشاهده خلال العمل، ومتمنيةً له النجاح الذي يستحقه. وكتبت النجمة: "يوسف حداد! صراحة دورك لابسك لبس، لاء انت يلي لابس الدور بشكل ما طبيعي يلي ما بيعرفك بفكرك عنجد عميد!! فظيع! كتير بحب شوف مشاهدك يا صديقي احترت اذا انت بتمثّل او كنت عميد سابق بقوى الأمن بتستاهل كل النجاح".

من اول ما مثلنا سوا ب باب ادريس قلتلك رح ينطبع اسمك بالدراما باحرف من دهب



— Youssef Haddad (@youssefhactor) May 9, 2021

ومن اول يوم بلشنا ب ٢٠٢٠ وكان وقت بغب ع قلبك بغرفة التحقيق تأكدت انك رح تحجزي الناس ببيوتهم وتقدمي احد افضل الادوار عالشاشة.الف مبروك تألقك ونضجك والاهم معاملتك للكل بحب🙏وبشكرك من قلبي❤ @nadinenjeim





أمّا حداد، فردّ على نجيم مستذكراً الثنائية التي قدّماها سوياً في مسلسل "باب إدريس" منذ سنوات، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الوقت وهو متأكد أن اسم نجيم سيطبع في الدراما بأحرف من ذهب، قائلاً: "من اول ما مثلنا سوا بـ "باب ادريس" قلتلك رح ينطبع اسمك بالدراما بأحرف من دهب".

واستطرد حداد أنه منذ بدء التصوير في مسلسل "2020"، تأكد أنها ستحجز الناس في بيوتهم لمتابعتها في أفضل الأدوار على الشاشة الصغيرة، مباركاً لها بتألقها ونضجها، إضافةً إلى معاملتها الطيبة والمحبة للجميع، شاكراً إياها من قلبه.