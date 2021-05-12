العيد فرصة لإصلاح علاقتك بزوجك

يعاني الكثير من الأزواج من المشاكل والخلافات في شهر رمضان بسبب ضيق الوقت ونقص معدل العلاقة الحميمة والعصبية الزائدة بسبب الحرمان من النوم والكافيين، والآن تفصلنا أيام قليلة عن عيد الفطر المبارك، وهي فرصة ذهبية للقضاء على خلافاتك مع زوجك وإصلاح علاقتك الزوجية عبر بعض الطرق البسيطة.1- اهتمي بالعلاقة الحميمةابحثي عن طرق تحسين العلاقة الحميمة، وابدئي بتنفيذ خطوات جدية للاهتمام بها وتعويض فترة نقص أو الانقطاع عن العلاقة الحميمة.العلاقة الحميمة هي أساس استقرار الحياة الزوجية، لذا فالاهتمام بها وتحسينها هي بداية ناجحة لإصلاح علاقتك بزوجك.2- تحلي باللطفاختاري كلماتك مع زوجك بعناية، وكوني لطيفة معه، وجهي له كلمات المدح والمجاملات الرقيقة، وارسمي على وجهك ابتسامة لطيفة، فالمعاملة بلطف وحنان تجعل قلب زوجك يلين، وتنسيه المشاكل والخلافات.3- أعدي له الأصناف التي يفضلهاقيل في الأثر إن الطريق لقلب الرجل معدته، لذا اهتمي بإعداد أصناف الطعام التي يفضلها زوجك، فهذا يشعره باهتمامك به وتقديرك له.4- اهتمي بجمالكالنظر يثير الرجل ويحرك مشاعره، فاهتمي بجمال جسدك وشعرك، واختاري عطراً مثيراً يحبه زوجك، وارتدي ملابس جديدة تبرز أنوثتك، فاهتمامك بجمالك هو نوع من الاهتمام بزوجك أيضاً، وهو ما يذيب الخلافات بينكما.5- اهتمي بنظافة وتنظيم بيتكيجب أن يكون بيتك هو المكان الذي يشعر فيه زوجك بالحب والأمان والاستقرار، لذا اهتمي بنظافة بيتك وترتيبه وتنظيمه، واحرصي على تجميله بالمفروشات الجديدة، وتعطيره بالعطور الهادئة.أشعلي الشموع الرومانسية، وشغلي الموسيقى الهادئة، واطلبي من أطفالك الهدوء، سيشعر زوجك أنه في الجنة، وينسى المشاكل والخلافات، ويهتم بالعلاقة الرومانسية بينكما.