المرأة

الى الحوامل.. متى يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية؟

Lebanon 24
12-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-822269-637564465541542381.jpg
Doc-P-822269-637564465541542381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في بعض الحالات تمثل الولادة القيصرية بديلاً للولادة الطبيعية كما هو الحال عند الشعور بالخوف والقلق، وفي أخرى لا بد من إجراء الولادة القيصرية كما هو الحال إذا كانت المشيمة تسد طريق الخروج.
وأوضح البروفيسور فرانك لوفين، نائب رئيس الجمعية الألمانية لأمراض النساء والتوليد، أن المخاوف الكبيرة والعوائق النفسية تجاه الولادة الطبيعية تندرج ضمن الأسباب، التي تدعو للجوء للولادة القيصرية.
ومن الأفضل أيضاً اللجوء للولادة القيصرية إذا كان الجنين يتجه بمقعدته وليس برأسه نحو المهبل.
فقر الدم الحاد
وأضاف لوفين أنه في بعض الحالات لا يوجد مفر من اللجوء للولادة القيصرية، على سبيل المثال إذا كان الجنين يعاني من فقر الدم الحاد أو أن المشيمة تسد طريق الخروج.
ومن جانبها، قالت طبيبة أمراض النساء الألمانية ألكسندرا فينكل، إن مشكلة الولادة القيصرية هي أن النساء عادة ما يحتجن إلى وقت طويل للتعافي بعد الولادة القيصرية، مشيرة إلى أن الولادة القيصرية هي عملية كبيرة تسبب الألم، وبالطبع يمكن أيضا أن ترافقها بعض المضاعفات.
ملابس الحمل الداخلية
وتوصي فينكل بأن ترتدي النساء ملابس الحمل الداخلية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد العملية، لمزيد من الراحة ولعدم تشكيل أي ضغط على أي موضع من الجسم.
وبعد ذلك يتم التبديل إلى قمصان النوم لتقليل لمس الجرح، الذي غالباً ما يكون مؤلماً. وإذا كان الجرح يسبب الحكة، فإن وضع ضمادة في المُجمّد، ثم استخدامها لتبريد الندبة القيصرية قد يساعد في تقليل الحكة.
أطعمة غنية بالألياف
ومن المشاكل، التي تلي الولادة القيصرية، الخوف من استخدام المرحاض، وذلك بسبب الضغط. وعلى الرغم من أن هذه المخاوف غير مبررة، إلا أنه يوصى بالإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإكثار من شرب السوائل، وذلك من أجل الحد من الإمساك ولتنشيط حركة الأمعاء.
ومن أجل جعل الوقت بعد الولادة القيصرية في المنزل مريحاً قدر الإمكان، يجب أن تتلقى الأمهات الدعم من الأقارب أو خدمة تمريض متخصصة في المنزل لمدة 14 يوما على الأقل، حيث تكون الحركة بعد العملية مقيدة لفترة أطول منها بعد الولادة الطبيعية.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-12
08:00 | 2021-05-12
05:00 | 2021-05-12
04:02 | 2021-05-12
02:00 | 2021-05-12
23:00 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website