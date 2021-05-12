7 أشياء على المرأة القيام بها للحفاظ على صحة قلبها في ظل الجائحة... لا تهمليها

قد تعاني الكثير من النساء من زيادة في المسؤوليات المنوطة بهن داخل المنزل وخارجه، والتي تضعهن تحت ضغط كبير، وهذا يستوجب الاهتمام بصحتهن بالشكل الأمثل.وقد تؤثر الضغوط الشديدة التي تتعرض لها النساء، على صحة القلب لديهن، لذا لا بد من أن يتخذن بعض الإجراءات اللازمة للعناية بصحة القلب.فيما يلي مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعها المرأة للعناية بصحة قلبها في ظل وباء كورونا، بحسب ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:إجراء فحوصات منتظمةيجب على النساء إجراء فحص منتظم لضغط الدم والسكر ومستويات الكوليسترول. إذا كانت هذه المستويات غير طبيعية، فيجب عليهن اتخاذ الإجراءات المناسبة واستشارة الطبيب.النشاط البدنيمن الضروري ممارسة الرياضة البدنية التي تعتبر أمراً ضرورياً لأسلوب الحياة الصحي. وفي حين أن المشي السريع والسباحة والرقص هي الأنشطة الموصى بها، ينصح بممارسة اليوغا والتأمل والتمارين الرياضية داخل المنزل، لتجنب الإصابة بعدوى كورونا.اتباع نظام غذائي صحي للقلبيتضمن النظام الغذائي الصديق للقلب نظامًا غذائيًا قليل الدسم وقليل الملح. ينصح باستهلاك الألياف والمكسرات والبذور والأطعمة الغنية بأوميجا 3 والخضروات والفواكه. يساعد تجنب الأطعمة المعلبة أيضاً في الوقاية من أمراض القلب.إدارة الوزنالسمنة عامل خطر رئيسي يؤدي إلى أمراض القلب. قد تكون النساء اللواتي يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهن عن 25 أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. يمكن أن يساعد التمرين المنتظم واتباع النظام الغذائي الصحيح في الحفاظ على وزن الجسم.تجنب التبغ والكحولازداد انتشار التدخين بين النساء مع مرور الوقت، وفي ظل الوباء اضطرت الكثير من النساء للبقاء داخل المنزل مما جعلهن أكثر عرضة للتدخين أو احتساء الكحول. ينصح الخبراء بتجنب التدخين والكحول لأنهما يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب.إجراء فحوصات منتظمة للقلبالفحوصات المنتظمة هي إحدى الطرق للحفاظ على سلامة قلبك. وفي وقتنا الحاضر تتوفر الكثير من الاستشارات القلبية عن بعد في حال عدم الرغبة في الذهاب إلى المستشفى أو المركز الصحي لتجنب التقاط عدوى كورونا.التعرف على أعراض مرض القلبيجب على المرء أن يفهم الأعراض المحتملة لاعتلال القلب التي يمكن أن تشمل ألام الصدر، وضيق في التنفس، والإغماء، والغثيان، إلى جانب آلام الكتفين أو الذراعين أو الفك أو الظهر. ينصح باستشارة الطبيب على الفور في حال ظهور أياً من الأعراض المذكورة.